David de Gea har ennå ikke signert en ny kontrakt med Manchester United, men det kan skje i nær fremtid.

– Det er dialog. Det er ute av mine hender. Jeg er sikker på at vi gjør det vi kan, sa Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Nordmannen benyttet også muligheten til å hylle de Gea og resten av keepergjengen.

– David har vært fantastisk helt siden han kom hit. Klubben viste virkelig hvor mye de hadde lyst på ham da han ble hentet i sin tid. Han var ikke den beste keeperen i verden på det tidspunktet han kom til klubben, men tilliten han har fått har vært uvurderlig.

Spanjolen kom til klubben fra Atlético Madrid i 2011. Siden den gang har målvakten spilt 349 kamper.

– Vi er takknemlige for at vi har ham. Vi har også Sergio (Romero, jou. Anm.) og Lee (Grant, jou. Anm). Vi har et fantastisk keeperteam. Jeg tror ikke det er noen managere i verden som har det bedre enn meg der, sier Solskjær.

– Den beste i verden

​Nordmannen har også spilt med flere keepere i verdensklasse i løpet av sin tid på Old Trafford.

– Det er vanskelig å sammenligne. Jeg tror ikke Edwin van der Sar eller Peter Schmeichel noen gang ble kåret til årets spiller. David har betydd så mange poeng for oss de siste årene. Han er den beste keeperen i verden, men det var nok de to andre også på den tiden.

– Personligheten hans er fantastisk. Han er så ydmyk, men samtidig full av selvtillit.

– Må tilbake på vinnersporet hjemme

​Lørdag venter Southampton på Old Trafford. Solskjær er klar på at de må slå tilbake etter to hjemmekamper uten scoringer.

– Vi må komme tilbake på vinnersporet på hjemmebane. Vi må ha fokus på oss selv.

Han håper at Romelu Lukakus to mål i midtukekampen mot Crystal Palace, gjør at målene nå også vil renne inn på hjemmebane.

​– Vi har vært fantastiske borte, men vi har ikke scoret i de to siste kampene hjemme. Jeg er sikker på at Romelu vil få mye selvtillit etter de to målene. Jeg er sikker på at han kommer til å få seg et mål. Romelu, Alexis eller Marcus, jeg er sikker på at den som vil spille på topp kommer til å få sjanser, sier den tidligere storscoreren.

Fredag ble Solskjær nominert til månedens manager for andre måned på rad.

