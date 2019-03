Herlovsen på rekordjakt - nå har kun fire scoret flere for Norge

Strålende Hjelmseth-redning og nye norske sjanser

Like etter måtte Ingrid Hjelmseth varte opp med en klasseredning fra kloss hold for å holde Norge foran, før Reiten igjen viste frem hovmesterblikket og silkefoten da Caroline Graham Hansen ble spilt gjennom. Dessverre for Norge var det både marginal offside og en god kinesisk keeper i veien ved den anledningen.

– Reiten er veldig bra i starten. Bakover sliter vi mer. Vi slipper til motstander så enkelt. Heldigvis er det en veldig god Ingrid Hjelmseth som står bak dem, sier Gulbrandsen.

Herlovsen kunne også doblet både egen og norsk scoringsprotokoll ved to anledninger til i løpet av første halvdel av første omgang, men en kinesisk keeper på hevntokt reddet blant annet en heading fra kloss hold.

Snytt for straffe - så scoret Graham Hansen

Trolig skulle også Norge hatt et straffespark før hvilen da Guro Reiten gikk i bakken etter å ha blitt felt av en kinesisk fot, men dommer Lidya Tafesse Abebe fra Ethiopia ristet bort de norske forespørslene.

2-0 skulle allikevel komme etter snaue halvtimen, da Caroline Graham Hansen snurret rundt med det kinesiske forsvaret. Hennes innlegg gikk via kaptein Wu Haiyan og i nettet bak en utspilt keeper. Like etter kunne Graham Hansen scoret på ny, men denne gang var Shimeng bakerst bedre med på notene og avverget at det ble to kjappe.

– Caro er i form. Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Jeg har aldri sett henne i så god form før. Hun gjør det uventede, og kan bryte ned alle forsvar med sine ferdigheter, sier Gulbrandsen.

Haavi sørget for 3-0 før pause

Mål nummer tre var imidlertid ikke langt unna, og denne gangen var det Emilie Haavis tur til å utnytte en kinesisk forsvarsfeil. Innlegget fra Reiten var nok en gang bra, og LSK-angriperen utnyttet passivt kinesisk forsvarssspill og fikk kastet frem en fot. Dermed hadde alle de fire i den norske angrepsrekken vært direkte involvert i minst en scoring i løpet av 1. omgang, og Norge gikk til pause med 3-0-ledelse.

Den 2. omgangen var mer rotete, men Graham Hansen fortsatte å snurre rundt med det som var av kinesiske forsvarere. Kun godt keeperspill hindret ny scoring drøyt ti minutter etter hvilen.

Flere bytter preget også omgangen, som var betydelig mer urytmisk enn den første for begge lag. Kineserne var nære ved å redusere med kvarteret igjen, men en farlig avslutning fra Wang Shuang fra skrått hold strøk utenfor både Ingrid Hjelmseths rekkevidde og lengste stolpe.

Kina reduserte helt på slutten av kampen, men det satte totalt sett ikke noen stor demper på det som var en sterk prestasjon av Norge, og den totale målforskjellen gjør at Norge har muligheten til å vinne hele Algarve Cup, ettersom cupformatet er slik at det er de beste gruppevinnerne som møtes i den avgjørende plasseringskampen som definerer vinneren av turneringen.

Gulbrandsen håper på spansk motstand i siste kamp

Algarve Cup er et viktig ledd i oppkjøringen til sommerens fotball-VM i Frankrike. Der skal Norge opp mot Nigeria, vertsnasjonen Frankrike og Sør-Korea i gruppespillet. Turneringen starter 7. juni, og kampene sendes på TV 2 og NRK.

– Kina har slått Sør-Korea 1-0 og Nigeria 3-0, men man vet at motsand på Algarve Cup aldri er like god som i mesterskap, sier Gulbrandsen.

– Vi synes Kina er et ganske godt lag. Vi har analysert dem, og de har også forandret spillet sitt det siste året. Vi synes de har holdt et godt nivå, og det sier enda mer om den prestasjonen vi gjorde i går. I 60 minutter er vi klart mye bedre enn våre motstandere, og det tar vi med oss som noe positivt. Vi synes også at Kina ligner litt på Sør-Korea. De er litt mer direkte, men det er samme struktur i lagene. Det var også derfor vi ville møte dem her nede, sier Sjögren.

Nå håper Gulbrandsen på spansk motstand i den avgjørende plasseringskampen neste uke for å få testet laget skikkelig både defensivt og offensivt. Sjögren er åpen for enhver motstander, men håper på gamle kjente.

– Vi har ikke fundert så mye på det. Men det er jo alltid kult å møte Sverige. Jeg kan tenke meg å møte hvem som helst. Vi vet at vi kommer til å møte en sterk motstander igjen, men det blir spennende å se. Vi ønsker å gå gjennom Algarve Cup og føle at vi har gjort en veldig, veldig bra turnering. Hittil føler jeg at vi har lyktes med å oppfylle den målsettingen vi hadde med Algarve, sier landslagssjefen.

Norges lag:

Ingrid Hjelmseth - Synne Skinnes Hansen (Ingrid Moe Wold, 59.), Ina Gausdal (Kristine Leine, 81.), Stine Hovland, Cecilie Redisch Kvamme (Amalie Eikeland, 59.) - Vilde Bøe Risa (Heidi Ellingsen, 68.), Ingrid Syrstad Engen (Frida Maanum, 68.)- Emilie Haavi, Caroline Graham Hansen, Guro Reiten - Isabell Herlovsen (Emilie Nautnes, 81.)