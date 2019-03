Politiet har de siste årene opplevd en markant endring på bruken av det narkotiske stoffet GHB.

Tidligere fantes stoffet kun i lukkede miljøer, og ble brukt av de mest erfarne rusmisbrukerne.

Nå er situasjonen en helt annen.

– Bekymret

For noen helger siden var det fire GHB-overdoser bare ved akuttmottaket i Arendal.

Det gjør politioverbetjent i Agder politidistrikt, Torbjørn Trommestad, bekymret.

– Det handler ikke lenger om narkomane ungdom. Dette er ungdom som studerer, jobber og de har god inntekt. Vi snakker om sønnene og døtrene til helt vanlige familier, sier Trommestad til TV 2.

– Vi har sett en markant økning hos oss, og du har alt fra jenter på 17 til eldre menn. Noen er kjenninger, og andre har aldri vært innom politiet. Det som er skremmende å se, er at ungdommen som har tatt GHB ikke aner hvor de har vært, eller hvem de har vært med, sier politioverbetjenten.

Han har jobbet i politiet i over 20 år, og sier at terskelen ungdom har for å prøve nye stoffer har sunket som en stein.

– Når de først har sagt ja til én ting, så er det lett å si ja til noe annet også, sier politibetjenten.

– Ser ut som vann

GHB er et flytende narkotisk stoff. Stoffet ser ut som vann, og det er derfor stor fare for at man kan få i seg stoffet uten å være klar over det.

Ifølge Helsedirektoratet kan inntak av GHB føre til vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet. Ved en overdose svimer brukeren av, og faller i koma mens hjerte svikter og luftveiene blokkeres.

Overlege ved Oslo Universitetssykehus, Gudrun Høyseth, sier til TV 2 at den økte bruken av GHB også bekymrer helsevesenet.

– GHB er et stoff som kan føre til bevisstløshet, pustestans og død. Muligheten for en overdose er stor fordi skillet mellom en dose som gir deg en rus, og en dose som gjør at du slutter å puste, er liten, sier Høyseth.

Ingen motgift

I motsetning til mange andre narkotiske stoffer finnes det ingen motgift mot GHB.

– Det er derfor vanskelig å behandle en GHB-overdose. Det gjør at farene ved bruk av dette stoffet er stor, sier overlegen.

Til tross for farene har etterspørselen økt kraftig, og produsentene har forstått at det dermed er store penger å hente, ifølge politiet.

– Det er et klart økonomisk motiv tilstede. Produsentene vet også at GHB ofte går litt under radaren, og at det er lett å gjemme bort. De har skjønt at så lenge det tilbys, er det alltid noen som vil ha det, sier Trommerstad.

– Redd

I 2017 registrerte Folkehelseinstituttet 247 narkotikarelaterte dødsfall. De aller fleste dødsfallene er knyttet til bruk av opioider som heroin, metadon og fentanyl.

Nå er Torbjørn Trommestad redd for at antall dødsfall knyttet til GHB-overdoser skal øke.

–​ Sjansen for at vi mister unge gutter og jenter til GHB, er stor, sier han. ​