Klubbkapteinen kan være inne i sin siste sesong i Manchester United. Det forteller Ole Gunnar Solskjær.

– Han er fortsatt ikke hundre prosent skadefri. Han har hatt en fantastisk karriere her i Manchester United. Akkurat nå vet jeg ikke om Manchester United og Antonio vil bli enige, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.​

33-åringen har kun vært på banen i én kamp under nordmannens ledelse. Ecuadorianeren har slitt med skader den siste tiden.

– Det kommer litt an på om han kommer tilbake på banen i løpet av de neste månedene. Han er kaptein og har vært en viktig bidragsyter for klubben. Jeg håper at han kommer seg tilbake på banen, sier nordmannen.

Valencia har spilt 338 kamper for klubben etter overgangen fra Wigan i 2009. Hans inneværende kontrakt går ut til sommeren.

– Han begynner å dra på årene og har slitt mye med skader. Det er naturlig at han vil dra et annet sted til sommeren, sier TV 2-ekspert Erik Huseklepp.

Skadeoppdatering

​Solskjær innrømmer at den siste tidens skadeproblematikk har skapt litt ekstra hodebry.

– En skade kan endre hele dynamikken i laget. Det handler om å se hvem som er tilgjengelig. Det var tøft på onsdag. Vi får se hvordan det ligger an i kveld.

​– Vi skal ha en trening i dag, men vi vil ikke ta noen sjanser. Det kan ta noen dager før Martial er klar. Stallen blir nok noenlunde lik som på onsdag, sier Solskjær.

Nordmannen bekrefter at Marcus Rashford blir klar til lørdagens kamp.

– Rashford vil bli klar. Han kommer nok til å starte.​

– Onsdag er ikke i tankene

​Neste uke venter også det viktige returoppgjøret mot PSG. Men det tenker ikke Solskjær noe særlig på ennå.

– Onsdag er ikke i tankene i det hele tatt. Det er lang tid mellom kampene. Vi har hundre prosent fokus på denne kampen nå.

Engelskmennene har en stor jobb foran seg etter 0-2-tapet på hjemmebane. Men først venter altså den viktige ligakampen mot Southampton.

Sørkystklubben har hatt en positiv utvikling etter at Ralph Hasenhüttl tok over i desember. Etter 2-0-seieren mot Fulham har klubben nå to poeng ned til nedrykksstreken.

Manchester United er på femteplass med 55 poeng. Det er ett poeng mindre enn Arsenal. Chelsea er to poeng bak United, men londonerne har én kamp mindre spilt.

