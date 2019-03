Gruppekampen i den svenske cupen ble mandag avbrutt tidlig i andreomgang da IFK Göteborg-tilhengere sendte store mengder pyroteknikk inn på banen. Smellene påførte Gais-keeper Marko Johansson en hørselsskade, og klubben nektet å stille opp for å fullføre kampen dagen etter.

Sveriges fotballforbund innstilte senere på at kampen skulle spilles ferdig på et senere tidspunkt, men GAIS gjorde det klart at klubben ville gi walkover dersom den ble pålagt å spille kampen ferdig.

Fredag morgen kom disiplinærutvalgets avgjørelse, som er at GAIS får seieren og 3-0 i målforskjell.

– Dessverre den eneste korrekte avgjørelse i en meget trist historie, hvilket betyr at vi ikke mottar beskjeden med glede. Nå må vi se framover, sier GAIS-formann Glenn Heiman til klubbens nettsted.

– Vi aksepterer avgjørelsen uten innvendinger, da vi må tydeliggjøre for de ansvarlige hvilke negative konsekvenser deres atferd har for klubben, sier IFK Göteborgs klubbdirektør Max Markusson.

Avgjørelsen gjør at alle fire lag i gruppen har tre poeng etter to spilte kamper, med GAIS på topp takket være målforskjell. Gruppespillet fortsetter i helgen.

