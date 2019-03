Om morgenen 13. februar forsvant 15 år gamle Rebecca Reusch fra storesøsterens hjem i bydelen Neukölln i den tyske hovedstaden.

Hun dukket aldri opp på skolen, og da hun heller ikke kom hjem på ettermiddagen, varslet familien politiet.

Siden har en voldsom leteaksjon pågått i det som har fremstått som en gåte for politiet. Det eneste man har funnet, er en t-skjorte som politiet mener kan knyttes til jenta.

Torsdag kveld meldte tysk politi plutselig at en person var pågrepet og siktet for drap.

Ifølge tyske Bild er det snakk om søsterens ektemann, som var hjemme den natten og morgenen Rebecca forsvant.

Samme avis skriver at ektemannen i politiavhør har forklart at han kom hjem fra en fest klokken 5.45. Da han kikket inn på rommet til Rebecca omkring klokken 8.30, var hun borte, skal mannen ha forklart.

Ektemannen er avhørt en rekke ganger tidligere med status som vitne. Det er ukjent hva som har ført til at han nå er siktet for drap.

Politiet jobber ifølge Bild ut fra en teori om at Rebecca har blitt slått i hjel, men offentlig sier politiet at de fremdeles har et håp om å finne henne i live.

Det siste tegnet etter den tyske jenta er mobiltrafikk som politiet har sikret i tidsrommet mellom klokken seks og åtte den morgenen hun forsvant.