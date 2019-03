Den dramatiske militære opptrappingen som utfolder seg i Kashmir har hevet konflikten mellom India og Pakistan til et nytt nivå.

Etter minst et indisk kampfly ble skutt ned av den pakistanske hæren onsdag, ble en indisk pilot tatt til fange i Pakistan.

Ønsker fred

Den pakistanske utenriksministeren Shah Mehmood Qureshi sa i en felles uttalelse med myndighetene at piloten blir løslatt fredag ettermiddag, lokal tid.

Løslatelsen skal foregå ved Wagah, som er et bevoktet grenseområde mellom de to landene, skriver CNN.

Qureshi sa i uttalelsen at løslatelsen er et ønske om fred mellom de to landene.

Det er ikke det første signalet Pakistan har gitt om at de ønsker fred mellom de to atommaktene. Torsdag uttalte den pakistanske statsministeren Imran Khan at han ønsket forhandlingsamtaler med India.

Video av piloten

India har tidligere sagt at de forventer å få overlevert piloten raskt og trygt tilbake til India.

Utenriksdepartementet sa onsdag i en uttalelse at «Pakistan vil gjøre det klokt i å forsikre seg om at den indiske piloten de har i sin varetekt kommer hjem uskadd».

Video av den indiske piloten har blitt spredt i sosiale medier, og klippet har gått viralt i både India og Pakistan.

I hjemlandet omtales han som en helt. I Pakistan skryter folk av hærens måte å håndtere situasjonen på.