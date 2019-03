– Det er full fyr i eneboligen, og brannvesen jobber nå med å slukke brannen, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft til TV 2.

Politiet i Innlandet fikk inn melding om brannen klokken 04.22.

– Fire beboere og en hund er evakuert, sier Hoft.

Innledningsvis ble det meldt at ingen ble skadet i brannen, men klokken 05:35 skriver politiet på Twitter at de fire beboerne er sendt til legevakten for behandling og kontroll for røykskader.

LILLEHAMMER kl 0422: Enebolig i brann, huset er overtent, alle beboerne er ute og pr nå rapportert uskadd. Alle nødetatene arbeider på stedet. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) March 1, 2019

Huset er totalskadd, men ikke nedbrent.

Årsaken til brannen er ukjent.