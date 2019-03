Opprydningsarbeidet etter giftangrepet mot den tidligere russiske spionen Sergei Skripal går mot slutten, skriver Sky News.

I mars i fjor ble Skripal og datteren funnet bevisstløse på en benk i den engelske byen Salisbury. Det viste seg etter hvert at de to hadde blitt eksponert for nervegiften novitsjok.

Tolv områder ryddet

Det er forventet at britiske myndigheter vil overføre Skripals hjem, som var episenteret for forgiftningen, over til lokale Wiltshire Council i nær fremtid.

Hjemmet i Salisbury er det siste av tolv områder som er ryddet, rensket og erklært trygt som følge av angrepet. Tidligere er både en pub og en restaurant Skripal har besøkt blitt rensket.

Militæret har totalt brukt over 13.000 timer på opprydningsarbeidet ved huset. Flere av tingene og møblene som er blitt testet har måtte destrueres.

Som følge av at nervegiften lett sprer seg videre, har opprydningspersonell brukt lang tid på å søke gjennom huset. Underveis i arbeidet har de måtte bruke drakter og pustemasker for å beskytte seg mot det dødelige stoffet.

Hele taket på huset er fjernet som følge av nervegassen, men resten av bygget blir stående som før.

Én person døde

Tre måneder etter Skripal og datteren ble funnet, ble britiske Dawn Sturgess eksponert for nervegassen da hun fant en parfymeflaske som skal ha vært tiltenkt å brukes i angrepet. Hun døde i juli i fjor som følge av eksponeringen.

66 år gamle Sergej Skripal jobbet tidligere for russisk etterretning, men ble pågrepet i Moskva i 20014 og fengslet etter å ha innrømmet å ha spionert for britene i nesten ti år.

I 2010 ble han løslatt som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland, hvorpå han ble innvilget asyl i Storbritannia.

​