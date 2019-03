Utenriksminister Shahidul Haque fortalte i et møte med FNs sikkerhetsråd at krisen rundt returen av flere hundre rohingyaer som har søkt til flukt i Bangladesh, har gått fra vondt til verre. Han ba rådet handle resolutt.

– Jeg beklager å måtte informere dere om at Bangladesh ikke lenger er i stand til å håndtere flere mennesker fra Myanmar.

Rundt 740.000 tusen muslimske rohingyaer lever i flyktningleirer i Bangladesh etter å ha blitt drevet på flukt fra delstaten Rakhine i Myanmar. FN har omtalt framferden til Myanmars militære i delstaten siden 2017 som etnisk rensing. Ifølge en avtale med Bangladesh, skal Myanmar ta tilbake noen av flyktningene, men FN insisterer på at rohingyaenes trygghet må være en betingelse for at de kan vende tilbake.

– Betaler Bangladesh prisen for å ha vist ansvar og empati overfor en forfulgt minoritet i et naboland, spurte utenriksministeren.

Hæren har fortsatt mye makt i Myanmar, som i lang tid var et militærdiktatur. Det overveiende buddhistiske landet har omtalt rohingyaene som ulovlige innvandrere som egentlig er fra Bangladesh. Myanmars sivile leder, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, har fått skarp kritikk fra utlandet og har mistet mange støttespillere for å ikke ha gjort nok for rohingyaene.

