Dommer Juan Jose Galeano ble fengslet i seks år for å unndratt beviser og korrumpert etterforskningen. Tidligere etterretningssjef Hugo Anzorreguy må i fengsel i fire og et halvt år for sin rolle i å dekke over hva som skjedde i 1994. 85 mennesker ble drept og 300 såret i bombeangrepet mot et jødisk senter i den argentinske hovedstaden.

Til sammen var 13 personer tiltalt for en rekke tilfeller av korrupsjon og hindring av rettsvesenet. Rettssaken varte i fire år.

Ville fengsle presidenten

Carlos Telledin, bruktbilhandleren som solgte bilen som ble brukt til å frakte bomben, ble dømt til tre og et halvt år i fengsel. Telledin forklart at han fikk 400.000 dollar av Galeano for å implisere en gruppe politifolk i saken. Galeano avviste påtalemyndighetens påstand om at han handlet på oppdrag fra daværende president Carlos Menem, som i dag er 88 år gammel.

Påtalemyndigheten hevder Menem ga ordre om å dekke over saken og ba om fire års fengsel for mannen som styrte landet fra 1989 til 1999. Selv holdt Menem kortene tett til brystet i sin forklaring og sa at hensynet til statshemmeligheter gjorde at han ikke kunne legge fram oppsiktsvekkende bevis.

– Menem vil ikke avsløre opplysninger som kan påvirke dagens regjering, nasjonale interesser og fredelig sameksistens med andre land, sa Menems forsvarer i retten i 2016.

Ingen dømt

Ingen er dømt for selve angrepet, men både Argentina og Israel har pekt på Iran. De mener en selvmordsbomber fra Hizbollah utførte massedrapet på ordre fra myndighetene i Teheran.

Flere tiår med etterforskning i Argentina har blitt skjemt av politisk innblanding og påstander om korrupsjon.

