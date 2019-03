– Kan ikke utelukke at noen villeder politiet

Finn Abrahamsen er tidligere etterforsker. Han har en 36 år lang politikarriere bak seg, blant annet som politioverbetjent i Oslo-politiet, der han ledet voldsavsnittet fram til han ble pensjonert i 2007.

Ved siden av pensjonisttilværelsen har han opprettet en egen virksomhet som privatetterforsker.

Han mener spesielt de to personene i de mye omtale overvåkingsopptakene er viktige for etterforskningen. Han mener oppførselen deres i opptakene er svært mistenkelig.

– Det kan være to ting: Enten villeder de politiet, eller så er de ute for å holde øye med arbeidsplassen til Tom Hagen. Det ser ut som de vet kameraet filmer dem. De snur jo for eksempel akkurat der kameravidden stopper, så dette ser planlagt ut, sier Abrahamsen.

– Hvor sannsynlig tror du det er at de er innblandet?

– I og med at det har vært en så sterk etterlysning etter disse over lang tid, så ser det ut for meg som at de har noe med det å gjøre, sier han.

ETTERLYST: Overvåkingsbilder viser en av fotgjengerne som er filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Tom Hagen kan være målet

Klokken 09.14 den 31. oktober i fjor hadde Anne Elisabeth Hagen en telefonsamtale. Dette er det siste sikre livstegnet fra 68-åringen.

Politiet ønsker ikke å si hvem hun snakket med eller hvor lenge samtalen varte.

Klokken 13.30 samme dag ringte ektemannen, milliardæren Tom Hagen, til politiet og meldte sin kone savnet. Det er snart fire måneder siden.

Siden den gang har politiet saumfart ekteparets bolig etter tekniske spor, og de har søkt med dykkere i vannet ved huset.

Selv om politiet er svært forsiktig med å dele informasjon om hvilke spor de har funnet i boligen, er det kjent at Tom Hagen har overlevert ark med en beskjed til politiet. Ifølge VG skal det også ha vært slepespor i boligen da politiet ankom åstedet.

Abrahamsen mener at politiet må være svært forsiktige med å stole på sporene de har funnet i Sloraveien, og at det må holdes som en åpen sannsynlighet at Tom Hagen er målet for forsvinningen.

– Når det gjelder det som er etterlatt i boligen, så kan det ikke utelukkes at dette er laget for å villede politiet. Og hvis det er tilfellet, kan svaret være at dette er noe helt annet enn en vanlig kidnapping.

– Hva tenker du da at det kan være?

– Motivet kan være å ramme Tom Hagen direkte. For eksempel ved å rette mistanke mot ham, det kan man ikke utelukke, sier Abrahamsen. Han legger til at politiet etter all sannsynlighet har langt mer detaljert informasjon om omstendighetene i saken enn det de går ut med.