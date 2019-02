Ingstad-kapteinen tilbake om bord: – Et fryktelig trist syn

Torsdag ankom KNM «Helge Ingstad» Hanøytangen hvor arbeidet med å heve fregatten skal fortsette.

Det er mannskapene som var om bord på båten da ulykken skjedde, som nå jobber med å tømme fartøyet for vann.

Se den direktesendte dokumentaren om fregattulykken klokken 21.45 på TV 2 torsdag.

Mannen som leder mannskapene er fartøysjef på KNM «Helge Ingstad», kommandørkaptein Preben Ottesen.

I full gang

Når TV 2 møter han torsdag kveld vil han aller helst tilbake til fregatten for å fortsette arbeidet.

– Det er min besetning, «Helge Ingstad»s originale besetning, som er om bord og jobber nå. De har forberedt seg for dette oppdraget ganske lenge, så for dem har det vært en lettelse å komme i gang, sier han og forklarer:

– Nå plasserer besetningen min pumper rundt omkring i fartøyet for å få ut så mye vann som mulig. Det er førsteprioritet nå.

I tillegg forteller han om jobben som er andreprioritet.

– Det er å få så mye som mulig av dyrt materiell i land og prøve å få preservert det slik at vi kan bruke det igjen, sier han og legger til:

– Den har vært fylt med vann og det som er komplisert og dyrt på en fregatt er all elektronikken om bord, så det er ikke tvil om at det er veldig mye som er ødelagt der.

ETTER ULYKKEN: Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad var så vidt synlig over vannskorpen etter at vairene som sikret vraket løsnet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Fryktelig trist syn

Det er flere måneder siden KNM «Helge Ingsatd» og tankskipet TS Sola kjørte i hverandre. Siden den gang har fregatten ligget under vann i Hjeltefjorden.

Ottesen forteller at det gir blandede følelser å se fregatten slik den nå ligger ved Hanøytangen.

STOR OPERASJON: Arbeidet med å heve fregatten er godt i gang. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Det er et fryktelig trist syn, men på den annen side er det også godt å se at vi har fått den opp. Vi har planlagt og trent for dette i tre måneder nå, og at det nå virkelig skjer, at planen fungerer og at vi får den opp, er en gledestanke, sier han.

​– Hvor lang tid ser du for deg at det arbeidet som pågår nå med lensing kommer til å ta?

– Det er veldig vanskelig å si, for vi er ikke sikre på status helt nede i fartøyet, sier han, sier han.

Mannskapene jobber seg nemlig systematisk gjennom hele skipet.

– De har begynt helt øverst i fartøyet og så går de gjennom alle rom og sjekker hvor det er luft og hvor det er vann. Så fjerner de vannet etter hvert som de går nedover og når de kommer ned til vannlinjen starter pumpingen der, sier han og fortsetter: