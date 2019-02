– Kidnapperne har fått beskjedene våre

Bistandsadvokat Svein Holden sier at familien ikke har gitt opp håpet.

– Familien er naturligvis bekymret for at de ikke har mottatt bevis for at Anne Elisabeth lever, men at de samtidig har god tro på at hun er i live og at de skal få henne trygt tilbake, sier han.

Taus om telefonsamtale

Klokken 09.14 den 31. oktober i fjor hadde Anne Elisabeth Hagen en telefonsamtale. Dette er det siste sikre livstegnet fra 68-åringen.

Politiet ønsker ikke å si hvem hun snakket med eller hvor lenge samtalen varte.

Klokken 13.30 samme dag ringte ektemannen, milliardæren Tom Hagen, til politiet og meldte sin kone savnet. Det er snart fire måneder siden.

Siden den gang har politiet saumfart ekteparets bolig etter tekniske spor, de har søkt med dykkere i vannet ved huset og de har opprettet et tipssenter som har generert over 1500 tips. I tillegg har de forsøkt å få kontroll på en stor mengde biler og enorme mengder teledata.

Dette har ikke ført frem, men fortsatt er det ett stort mysterium som politiet ikke har klart å løse.

Fortsatt etterlyst

Den 10. januar, dagen etter at forsvinningen ble kjent, gikk politiet ut med en overvåkningsvideo fra Futurum-bygget i Lørenskog. Opptaket er gjort samme morgen som Hagen forsvant.

De to mennene er fortsatt ikke identifisert. Politiet har tidligere sagt at dette kan ha «plausible forklaringer», men nå synes de det er rart at mennene ikke har meldt seg.

– Til tross for en omfattende etterlysning i pressen har vi ikke klart å identifisere duoen. For politiet er det påfallende at de ikke har meldt seg, sier Brøske.

– Hva mener du med det?

– Disse bevegelsene skjer samme dag morgen som Anne Elisabeth Hagen blir borte, og de skjer ved arbeidsplassen til ektemannen. Det er helt sentralt for oss å komme i kontakt med de, sier etterforskningsleder, som understreker at mennene fortsatt har status som vitner i saken.

NESTEN SPORLØST: Politiinspektør Tommy Brøske sier torsdag at politiet mener det er stadig mindre sannsynlighet for at Anne Elisabeth Hagen er i live. Foto: Ruud, Vidar/Scanpix

Høyeste prioritet

Politiet har brukt store ressurser på å etterforske forsvinningen. TV 2 har bedt om å få vite hvor mye saken har kostet, men har så langt ikke fått svar på dette. Det er tidligere gjort kjent at spesialtrent og bevæpnet politi har vært i døgnkontinuerlig beredskap, klare til å aksjonere ved behov.

Selv om politiet ikke har fått et gjennombrudd i forsvinningssaken, vil de fortsette å bruke store ressurser i jakten på en oppklaring.

– Saken har fortsatt høyeste prioritet i politidistriktet. Vi mottar også bistand fra Kripos og Økokrim, sier Brøske.

– Hvor lenge kan dere holde trykket oppe?

– Det er helt umulig å gi en dato. Det vil avhenge av flere ting, men akkurat nå er det fortsatt mange ting som gjenstår i etterforskningen, sier han.

Rådet til familien

Brøske omtaler forsvinningssaken som unik i norsk sammenheng. Bakgrunnen for dette er at blant annet at de antatte kidnapperne har krevd løsepenger utbetalt i kryptovaluta. En annen faktor er at politiet ser forsvinningen i sammenheng med forretningsvirksomheten til Tom Hagen.

Brøske sier at politiets råd til familien er uendret: De ønsker ikke at de utbetales løsepenger før de får et sikkert livstegn fra Hagen.

– Hvor stort er presset politiet kjenner på?

– Vi står overfor det som potensielt er en svært alvorlig handling. Vi skulle veldig gjerne ønske at vi fikk en oppklaring, sier politiinspektøren.