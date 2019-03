Her får KrF-Ropstad sin egen rap

Barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deler i år ut 319 millioner kroner til ferie og fritids-aktiviteter til barn som vokser opp i fattige familier.

– At barn og unge får den muligheten betyr enormt mye. Da opplever de mestring, får venner og blir inkludert i samfunnet. Det er ekstremt viktig for å sikre at det er få forskjeller mellom folk, sier Ropstad.

Det er rekordmye penger, men de siste årene har antallet barn i familier med lav inntekt steget hvert eneste år. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå lever hele 106.000 barn i familier som har lav inntekt over tid.

Barne og familieministeren møtte personlig opp på Forhandringshuset på Grønland i Oslo, som drives av KFUK/KFUM for å dele ut pengene de får til aktivitetstilbud.

Gratis for alle

På Forandringshuset kan unge fra 13 til 26 år komme, enten bare for å henge eller drive med ulike aktiviteter, som musikk. Aktivitetshuset ligger i en bydel med et stort antall familier med lav inntekt.

– Vi vil rett og slett bare skape en åpen møteplass for ungdommer hvor de kan løfte seg selv som person, sier Ali Al-Smemmari (19), som sammen med Shad Ibrahim Hussein (19) driver Kafe B04, én kafe for og med ungdom på Forandringshuset.

– Hvor viktig er det at dette tilbudet er gratis?

– Det er veldig viktig, fordi vi vet at ungdommer generelt ikke har råd til å betale for mat, som er veldig dyrt. Ungdom, spesielt i dette området, har ikke så mye penger, sier Ali.

De skaffer også unge ekstrajobb for å spe på økonomien, hvis det er trangt økonomisk hjemme,

Nede i kjelleren finnes et lydstudio og Ropstad setter seg godt til rette foran miksepulten. Snart banker det beats ut av høyttalerne. Statsråden avslører at han ikke er helt ukjent med lydstudioer. I sitt eget utdrikningslag måtte han lage sin egen rap. På Forandringshuset får han hjelp til både afrorytmer og improvisert sang.

– Jeg er nok mer komfortabel med korsang enn med rap, sier KrF-politikeren og ler.

– Passiv regjering

Vi flytter oss til Sarpsborg hvor Ap-leder Jonas Gahr Støre besøker utlånssentralen til Kirkens Bymisjon. Sarpsborg har flere familier med lav inntekt enn gjennomsnittet for landet. Forskjellene i Norge øker.

Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke gjør nok for dem som ikke henger med økonomisk.

– Det som uroer oss er at de ti prosentene som har lavest lønn i Norge, de faller. De får altså dårligere økonomisk uttelling ettersom årene går, selv om de har jobb. Det har vi sett i andre land i Europa, og det må ikke skje hos oss. Da barna sittende i en fattigdomsfelle, sier Støre.