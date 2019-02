Det melder Fulham på sine nettsider.

– Etter diskusjoner i ettermiddag sa Claudio Ranieri seg enig i min avgjørelse om at endring var i alles beste interesse, sier styreformann Shahid Khan.

– Claudios tid i Fulham leverte ikke resultatene vi forutså og trengte da vi ansatte ham som manager i november, men han er ikke den eneste som har skylden for posisjonen vi er i nå.

Parker, som nå overtar ansvaret midlertid, har jobbet som førstelagstrener i Fulham siden sommeren 2018.

– Skandaløst dårlig

TV 2s Premier League-ekspert, og tidligere Fulham-spiller, Brede Hangeland er ikke overrasket.

– At han får sparken er en naturlig mekanisme slik situasjonen har vært, men det er trist at det er blitt slik i klubben. Det er en skandaløst dårlig sesong, både på og av banen. Alt har mislyktes helt, mens det for en sesong siden var så mye positivitet.

Fulham fikk en liten oppsving etter at Ranieri ble ansatt, men med bare to seirer og en uavgjort på de siste ti kampene er Fulham nest sist på tabellen med 17 poeng. Det er ti poeng opp til trygg grunn, og det var langt unna noe nytt Leicester-eventyr for «The Tinkerman».

– Nå ser det helt håpløst ut. Det er i praksis ikke mulig å overleve. Det har vel skjedde slike mirakler før, men med situasjonen som er i klubben nå er det vanskelig å tro på.

– Jeg vil tro de allerede nå planlegger for Championship, og at den som kommer inn permanent har som primæroppgave å forberede klubben på det.

Det er andre gang denne sesongen at klubben bytter trener, og Ranieri ble i jobben i bare litt over tre måneder.

Han tok over jobben 14. november etter at Slavisa Jokanovic fikk sparken.

I januar ble Håvard Nordtveit hentet til Craven Cottage, men nordmannens opptredener i midtforsvaret har ikke bidratt til å redde italienerens jobb.

Nordtveit spilte 90 minutter i 0-2-tapet for Southampton onsdag, i det som ble Ranieris siste kamp.

Stefan Johansen er også Fulhams eiendom, men ble utlånt til West Bromwich i januarvinduet.

– Må snu hver stein

Brede Hangeland tror ikke Scott Parker blir den langsiktige løsningen, og mener problemet stikker dypere enn manageren.

– Han har vært nummer to i en ekstrem turbulent periode. Det var en opptur i fjor, ellers natta denne sesongen. Han har vært en del av mye rart de siste årene, særlig i fansens øyne, sier han.

– De må snu hver stein. De driver sin transferpolitikk med «moneyball-filosofien», der alt er veldig basert på statistikker. Tankegangen kommer fra NFL og baseball med en amerikansk eier og sønnen som driver overgangspolitikken. Det har vært fullstendig feilslått. Å bruke så mye penger... Altså får man en milliard til disposisjon og har et ganske godt lag som rykket opp, så burde det være mulig å holde plassen til PL. De har foreløpig bevist at den måten de gjør det på ikke holder.