Såkalte «escape rooms» har de siste årene blitt mer og mer populært. Kort fortalt handler konseptet om at man blir plassert inne i et rom, og må løse ulike oppgaver innen en viss tid for å komme seg ut.

Tirsdag skrev Bergens Tidende at alle «escape rooms» i Bergen kan måtte stenge, ettersom ingen av rommene er godkjent for dagens bruk.

Også i Oslo står flere av byens «escape room»-lokaler i fare for å måtte stenge.

– Vi har oversikt over tolv «escape rooms» i Oslo, og bare tre av disse er godkjent til bruk som forsamlingslokale, sier direktør for teknisk avdeling i plan- og bygningsetaten, Anne-Marie Vikla.

Etaten skal gjennomføre befaring av det tolvte og siste stedet i løpet av nær fremtid.

– Ser alvorlig på det

Befaringene i Oslo er blitt utført i etterkant av at fem tenåringer omkom i brann i et «escape room» i Polen.

Etter å ha gjennomført ni befaringer, sendte etaten altså ut åtte varsler om pålegg. Lokalet som ikke mottok noe pålegg var godkjent for en type bruk som kunne passe med «escape room», nemlig festlokale.

– Da vi var på befaring, så vi at gårdeier hadde oppgradert lokalet med brannvarslingsanlegg, nødlys og nødåpnere ved dørene. Det var også tilgang til to rømningsveier. Dermed hadde vi ikke noe å utsette, sier Vikla, og slår fast:

– Plan- og bygningsetaten ser alvorlig på at mange av lokalene som brukes til «escape room» ikke er godkjent til denne bruken, som krever gode rømningsveier og gjennomtenkt brannsikkerhet.

I gang med endringer

Plan- og bygningsetaten har sendt brev til alle «escape room»-lokalene som ikke er godkjent. I all hovedsak skriver etaten at gårdeieren må sørge for en brannsikkerhet som er i tråd med bruken.

– Det vil si at brannprosjekteringen skal ha en annen risikoklasse. De har frist til 12. mars med å gi oss en uttalelse, som vi så vurderer, sier Vikla.

TV 2 har snakket med flere «escape rooms» i Oslo som har fått pålegg fra plan- og bygningsetaten. De fleste forventer at det vil løse seg, mens enkelte er usikre på om de vil få godkjent bruksendring.

Daglig leder Yevgen Pylypenko i Kingdom of Escape har stor tro på at det vil gå i orden.

– Vi er i gang med å oppfylle alle sikkerhetskravene. Vi tenker på sikkerheten til hver eneste kunde, og vil sende søknad om bruksendring så snart arbeidet er ferdigstilt. I mellomtiden går driften som normalt, sier Pylypenko.

Daglig leder Jan Erik Dietrichson i Escape Hunt Oslo bekrefter at plan- og bygningsetaten anser deres bruk som en søknadspliktig endring.

– Gårdeier er følgelig godt i gang med å etterkomme dette, og vil sende søknad om bruksendring så snart den er ferdigstilt. Driften går som normalt mens dette pågår, sier Dietrichson.