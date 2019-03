Vil la bensinstasjoner og kiosker selge øl

I dag har bensinstasjoner og kiosker ikke lov til å søke om å selge alkoholholdig drikke. Forskjellsbehandling, mener Iman Winkelman, leder i bransjeforeningen Virke KBS.

– Vi ser talløse eksempler på at bensinstasjoner i distriktene får konkurranse fra dagligvarebutikker som setter opp drivstoffanlegg og selger alkohol, mens våre stasjoner ikke får søke om salgsbevilling. Det er forskjellsbehandling, og Konkurransetilsynet peker på at det er diskriminerende, sier Winkelman.

Han understreker at organisasjonen ikke vil ha fri flyt av alkohol i kiosker og bensinstasjoner, men at de må få samme muligheter som dagligvarebutikkene har.

– Dette gjelder spesielt i distriktene, hvor det ikke er så mange andre servicetilbud. På mange små steder er bensinstasjonen som en lokalbutikk, men de mangler den siste varegruppen – alkoholsvake drikker som øl, rusbrus og cider.

Får levere, men ikke selge

Bransjeorganisasjonen får støtte av Frp.

– Det er snart ikke forskjell på en bensinstasjon og en kolonialbutikk, så hvorfor det ikke skulle være ølsalg på en bensinstasjon, det forstår vi rett og slett ikke, sier Morten Ørsal Johansen, som representerer Frp i Stortingets næringskomité.

Virke KBS mener det er et paradoks at det er mulig å bestille alkohol via nettløsningene til ulike dagligvarebutikker og få varene utlevert i kiosker hvor det ikke er lov til å selge alkohol.

– Handelen er blitt veldig digitalisert. Det ser vi også i dagligvarehandel via nett. Utviklingen har gått framover, mens regelverket har stått bom stille, sier Winkelman.

Tror ikke folk vil drikke mer

Frp tror ikke folk vil drikke mer selv om de får lov til å kjøpe øl i kiosker og på bensinstasjoner.

– Nei, det tror jeg ikke. Om du får en vridning mot svakere alkoholholdige drikker, så er ikke det noen stor utfordring, for å si det sånn, sier Morten Ørsal Johansen, og fortsetter:

– Det som er en veldig positiv effekt, er at du får en mye likere konkurranse mellom bensinstasjoner som i praksis er dagligvarebutikker og dagligvarebutikker som nå begynner å bli bensinstasjoner.

– Har du ingen betenkeligheter med koblingen mellom rus og bilkjøring om det tillates ølsalg på bensinstasjoner?

– Når du reiser på Rema og kjøper øl, så setter du deg ikke i bilen og drikker. Det gjør du ikke om du kommer inn på en bensinstasjon heller.