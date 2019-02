Charlie Dan Lind (22) var på vei fra barndomshjemmet på Sortland til jusstudiene i Tromsø denne skjebnesvangre mandagen i begynnelsen av januar.

Ikke lenge etter at han hadde passert Vollan, kom et vogntog over i hans kjørefelt på E8. Den litauiske vogntogsjåføren som kom i mot fikk sleng på hengeren, på det glatte føret, og mistet kontrollen.

Hengeren traff Charlies bil og 22-åringen fikk livstruende skader.

I tillegg til store hodeskader, fikk Charlie en skade på hovedpulsåren og var millimeter fra å dø. Milten ble delt i to i krasjen og lungene hans kollapset.

Føreren av vogntoget som kolliderte med Charlie, en mann i 50-årene fra Litauen, ble varetektsfengslet etter ulykken og siktet for uaktsom kjøring.

Nå har statsadvokaten har tatt ut tiltale mot den litauiske vogntogtogsjåføren.

– Han er tiltalt etter straffelovens paragraf 280, for å ha forvoldt betydelig skade på en annens kropp eller helse. Vi mener at årsaken til ulykken er at vogntogsjåføren har begått en førerfeil, sier statsadvokat Bjørn Egil Ramse Berg til TV 2.

Strafferammen er inntil tre års fengsel.

– Helt grusomt

Det er nå syv uker siden den tragiske ulykken. Charlie ligger fortsatt i koma på intensivavdelingen på universitetssykehuset i Nord-Norge.

Moren hans, Ramona Lind, har våket over sønnen hele tiden. Nå begynner håpet å svinne.

– Han har fortsatt ikke våknet fra koma og det er ikke noen endring i tilstanden hans. Det er helt grusomt å sitte og se på sønnen sin og ikke vite om han noen gang våkner, sier hun til TV 2.

Fokuset hennes er på sønnen og at det blir jobbet for å få tryggere veier. Hun ofrer ikke tiltalen mot vogntogsjåføren og den kommende rettssaken så mange tanker.

– Det er bare flaks at vi ikke har slike ulykker hver eneste dag. Jeg synes det er respektløst overfor oss alle at samferdselsministeren og statsministeren står frem og sier at vi har trygge veier her til lands, sier Lind.

Statens vegvesen har opplyst at føreren ville ha fått kjøreforbud dersom vogntoget hadde blitt stanset for kontroll, da han skulle ha kjørt med kjettinger på det glatte vinterføret.



​En stor belastning

Den tiltaltes forsvarer, Ulf Egil Hansen, sier at han akkurat ha gjennomgått tiltalen med sin klient.

– Han er forberedt på at saken kommer opp. Men det er en stor belastning for han å vite at han har forårsaket en så stor ulykke, der en ung mann er skadet for livet, sier Hansen.

Hansen sier at det også er en ekstrabelastning at han har en familie i hjemlandet som han skal forsørge.

Påtalemyndigheten har prioritert denne saken for å få den avgjort før varetektsfengslesperioden er over, dette for å forhindre at sjåføren reiser fra landet før saken kommer opp for retten.

Saken kommer opp i Nord-Troms tingrett 12. mars. Det er satt av en dag til saken.