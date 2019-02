Den 31 år gamle seriekriminelle mannen er i Oslo tingrett dømt til 13 års forvaring for drapet på en 37 år gammel mann på Bjerke i Oslo i juli 2017.

Minstetiden for straffen er åtte år og åtte måneder. Det var ABC Nyheter som først omtalte dommen.

En 42-åring som sto tiltalt for å ha vært vitne til voldsutøvelsen uten å tilkalle hjelp, ble frifunnet.

Kranglet om 400 kroner

Ifølge tiltalen skal 31 år gamle Belal Belal ha sparket og slått den 37 år gamle mannen gjentatte ganger i hodet mens han lå nede.

Før det skal han ha uttalt at «jeg skal drepe deg, du kommer ikke levende herfra». Deler av slåsskampen er fanget på video, men ikke selve drapshandlingen.

Mannen ble funnet blodig og ille tilredt av forbipasserende, med livstruende hodeskader. Han døde på sykehus to dager senere.

Hendelsen fant sted 18. juli i 2017. Under rettssaken kom det fram at 31-åringen og fornærmede kranglet om prisen for to gram kokain før drapet. Mens avdøde skal ha krevd 2000 kroner for to gram, var Belal kun villig til å betale 400 kroner.

I retten sa Belal at han ikke hadde angrepet mannen, kun forsvart seg, men han ble altså ikke trodd.

Belals forsvarer har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser. Det er ukjent om Belal vil anke dommen.

Minst 100 anmeldelser

I det norske straffesaksregisteret har Belal pådratt seg mer enn 100 anmeldelser, blant annet for grovt ran, vold og narkotika. Han fikk sin første dom i 2007 da han måtte sone to år og tre måneder for en rekke voldshandlinger mellom 2005 og 2007.

I 2011 ble han på nytt dømt til to år og seks måneders fengsel for tyveri og vold. Hans tredje og foreløpig siste dom kom i fjor, etter en episode i 2016 der han knuste en annen manns kranium med en glassflaske. Totalt er Belal dømt for grov vold mot 15 personer.

Belal ble varig utvist fra Norge i 2008, tre år etter at han kom til landet som 20-åring. Fordi han ikke vil samarbeide med politiet og oppgi sitt virkelige navn og hvor han kommer fra, har ikke norsk politi hatt mulighet til å sende ham ut av landet.

Ifølge en tidligere kjennelse fra Oslo tingrett mener politiet å vite at han er marokkansk statsborger. Selv hevder Belal at han ikke vet hva han heter eller hvor han opprinnelig kommer fra.