Hele TV 2 hjelper deg – søk nå!

De tilbyr rådgivning, idéutvikling, produksjon av materiell og synlighet i de flatene TV 2 har som passer best mot organisasjonens målgruppe. Kampanjen vil vare i fire uker.

Fortjener din organisasjon mer oppmerksomhet? Søk her.​

Markedsavdelingen tilbyr en skreddersydd markedskampanje. Foto: Erik Manshaus/ TV 2

Kurs i koding med TV 2 Sumo

​Utviklere fra TV 2 Sumo i Bergen kommer på besøk og lærer barn å programmere en robot de selv har bygget. Dette passer godt for dem som vil lære å kode og programmere, og for dem som har programmert litt fra før.

Opplegget tar ca. tre timer, og passer perfekt for barn i alderen 7-12 år.

Vil dere lære mer om koding? Søk her.

Foto: Tor Henning Flaatten/ TV 2

Dugnadshjelp

Sumo-gjengen i Oslo lurer på hva du trenger hjelp til! De samler en gjeng og stiller opp for et tiltak eller institusjon som kunne trenge litt ekstra mannskap. Er det husvask, raking, maling eller noe helt annet som trengs? TV 2 Sumo i Oslo står klare for å hjelpe deg med hva enn du måtte trenge.

Behøver du ekstra hjelp før sommeren? Søk her.

Foto: Erik Manshaus/ TV 2

«Tid for hjem» blir med på dugnad

Kjersti og Einar fra Tid for hjem er klare for nok en dugnad! Denne gangen ser de etter et lokale som trenger en lett overhaling i nærheten av Bergen. Trenger ungdomsklubben en makeover? Eller må gardinene og interiøret byttes på idrettslokalet? De hjelper til i planleggingen og tirsdag 26. mars står de, sammen med en gjeng fra TV 2, klare for å hjelpe deg!

​​Trenger du hjelp fra Kjersti og Einar? Søk her.

Foto: Eivind Senneset

Teknisk taskforce

Har du problemer med ruteren, PC-en eller TV-en? Der svigersønnen svikter, rykker vi ut med nødhjelp.

De beste innenfor teknologi på TV 2 drar ut for å fikse ditt problem. Vi kan komme hjem til både enkeltpersoner og institusjoner.

Synes du ny teknologi er litt vanskelig? Søk her.

Foto: Dimitri Maruta/ colourbox

Få opplæring og hjelp av tv-proffene.

Har du lyst til å lære hvordan man lager en musikkvideo? Eller hvordan man for eksempel klipper en kortfilm? Da kan vi hjelpe deg!

Nyhetene og aktualitet ønsker å komme til en ungdomsklubb eller en institusjon for å lære dere å filme, redigere og fortelle en historie. Vi stiller med fullt utstyr og noen av de flinkeste folka i bransjen!

Kan dette passe for din ungdomsklubb? Søk her.​

Foto: Erik Manshaus/ TV 2

Plukk plast med nyhetsankerne i TV 2!

Torsdag 14. mars byttes finklær ut med arbeidsklær, og studio ut med natur.

Journalister, fotografer, vaktsjefer som dekker de store aktuelle sakene i inn- og utland går denne dagen sammen ut i havgapet, der strømmene sender tonnevis med plast inn over land og strand.

TV 2 ønsker store og små hjertelig velkommen til å delta på dugnaden. Møt opp ved Solsvik på Sotra i Bergen for å bli med ryddinga! Følg med på Facebook for mer informasjon.

Foto: Pål Schaatun/ TV 2

Sykkeldag med TV 2s største sykkelprofiler

Lørdag 30.mars arrangerer TV 2 Sporten sykkeldag i Oslo! Sammen med en gruppe kyndig ungdom fra «Verksted på hjul» skal TV 2 klargjøre folk sine sykler for våren.

Klokken 11.00-15.00 står vi i Gamlebyen ved St. Halvards gate 1B i Oslo med TV 2s sykkelprofiler, olje, vaskeutstyr og det man skulle trenge.

Og har du en sykkel som støver ned i garasjen? Ta den med slik at vi kan gi den videre til noen andre som trenger den.

Foto: Sindre Olsen, TV 2 SYKKELDAG: Møt opp med sykkelen i Gamlebyen, like ved Ladegården. Foto: Google maps

SLIK SØKER DU: