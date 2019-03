Ønsker mer åpenhet om selvmord

Bjørg Eva Jensen (58) ble i 1980 olympisk mester på 3000 meter skøyter i Lake Placid. I 1990 ble hun mamma til tvillingene Christer og Marius.

Hun og familien fikk livet brått snudd på hodet da Marius tok livet sitt i fjor.

Hun, tvillingbroren Christer og stefar Per Sandbakken snakker ut om den bunnløse sorgen i God morgen Norge. De og resten av familien ønsker åpenhet om tapet for å skape mer åpenhet om selvmord og sorg.

Grein og ropte i bilen

​Bjørg Eva satt i bilen på vei til styrketrening da hennes samboer Per Sandbakken ringte henne.

– Jeg hørte først ikke hva Per sa fordi han klarte nesten ikke å snakke. Så får jeg høre at han sier at Marius har gått bort. Jeg grein og ropte i bilen. Jeg klarte å komme hjem, forteller hun.

SAVNET: Bjørg Eva og familien forteller sin sterke historie i håp om at det blir mer åpenhet rundt selvmord.

Selv om hun er i sjokk klarer Bjørg Eva likevel å snu bilen og kjøre hjem der presten og en venninne ventet på henne.

OL LAKE PLACID 1980: Jensen etter at hun tok gull på 3000m under vinter-OL i Lake Placid. FOTO: EPU/NTB/SCANPIX.

Tvillingbroren

Over to tusen kilometer unna sitter tvillingbroren på sykkelsetet. En lidenskap han og Marius har delt siden de var ungdom. Han er på treningstur på Mallorca da han hører telefonen ringe. Det er stefaren på tråden og som må komme med den tunge beskjeden. Tvillingbroren hans har valgt å ta sitt eget liv.

– Jeg får helt sjokk og klarer ikke ta inn over meg hva som blir sagt, sier tvillingbroren Christer Jensen (29).

Trening som terapi

Selv om de hadde hjelp og kriseteam rundt seg, var det først og fremst det å trene som Bjørg Eva mente hjalp henne mest. Familien hadde mye støtte i hverandre, men treningen ble som terapi oppi den store sorgen.

Allerede dagen etter sønnens bortgang satt hun seg på sykkelen og i løpet av sommeren hadde hun syklet totalt 500 mil.

– Det har vært min mentale trening. Hver gang jeg rullet en meter følte jeg at jeg kom videre, forteller den olympiske mesteren.

Ønsker mer åpenhet

Rundt 600 mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år.

HVORDAN TAKLE SORGEN: Bjørg Eva Jensen, Christer Jensen og Per Sandbakken forteller også om hvor viktig fysisk aktivitet har vært for å takle sorgen.

God morgen Norge har vært i kontakt med flere i familien og de mener at temaet er viktig å snakke om. Bjørg Eva synes det er skremmende at så mange unge folk tar livet sitt.



– Vi synes det er viktig å skape refleksjoner i samfunnet med åpenhet og respekt rundt dette, sier Jensen.