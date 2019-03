– Vi kan ikke diskvalifisere noen på bakgrunn av hvilken liga de spiller i. Det er hans valg. Man så senest i VM med blant andre José Fonte (Portugal) og Axel Witsel (Belgia) at det å spille i Kina ikke diskvalifiserer noen.

Skal sjekke forholdene i Kina

Det sier Per Joar Hansen, Lars Lagerbäcks assistent på det norske landslaget, til TV 2 etter at Ola Kamara (29) har besluttet å bytte ut LA Galaxy med Shenzhen FC og en lukrativ treårskontrakt i Kina.

Flere har tatt til orde for at en overgang til Kina vil svekke spissen sjanser for spill på landslaget, på grunn av både nivået på ligaen og reiseveien til landslagsoppdrag.

Per Joar Hansen (t.v.) og Ola Kamara Nations League-kampen mot Slovenia i Ljubljana i fjor. Foto: Åserud, Lise

Det avviser altså Lagerbäcks høyre hånd, som likevel innrømmer at han er spent på hvor bra nivået er i det som er blitt et stadig mer attraktiv område av verden å spille fotball i.

– Jeg har en plan om å ta meg en tur ned på vårparten for å sjekke nivået med egne øyne. Man får et helt annet inntrykk av å se noe live enn på video. Da får man hele konteksten, sier Hansen.

– Det er en vanvittig økonomi der. De har bestemt seg for å bli gode i fotball. Det sier seg selv at folk har de nok av. Nå har de importert mye kompetanse fra Spania, Portugal, Kroatia og Nederland for å bygge opp akademiene rundt klubbene.

TREÅRSKONTRAKT: Ola Kamara har signert en lukrativ treårskontrakt med den kinesiske klubben Shenzhen.

Har ikke hatt kontakt med Kamara

«Perry» peker samtidig på at Kamaras nye klubb har en solid trener i Juan Ramon Lopez Caro, som blant annet har et halvt år som hovedtrener i Real Madrid på CV-en. Selv har også Kamara sagt til TV 2 at han «fremdeles ser frem til å være en del av det norske landslaget».

– Har Kamara vært i kontakt med dere før overgangen?

– Nei, det har han ikke. Det er spilleren selv som velger det. Noen ganger tar de kontakt, noen ganger ikke. Men jeg regner med han har tenkt godt gjennom dette.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp mener at det kan være en ulempe for Kamara å holde til i kinesisk fotball.

– Dersom det er en vippesak hvor det står mellom en som spiller i Europa og en som spiller i Kina, så faller de nok fort ned på han som spiller i Europa, sier Huseklepp, som har stor forståelse for at Kamara har gjort som han har gjort.

– Det er vanskelig å si nei til de summene man blir tilbudt. Det er det som er poenget her. Summene er så store og fotballkarrieren så kort. Det er ganske forståelig at de reiser.

Selnæs klar for kamp

Det er ventet at Kamara vil være ett av spissnavnene Lagerbäck plukker ut når troppen til kampene mot Spania og Sverige i slutten av mars, spesielt etter de to scoringene mot Kypros som sørget for gruppeseier i Nations League. Det samme gjelder for Kamaras nye lagkamerat i Shenzhen FC.

​Ole Selnæs signerte nemlig for noen uker siden for den kinesiske klubben, og er kommet godt på plass i sin nye hjemby, opplyser Hansen.

– Jeg har vært i kontakt med Selnæs. Han skal spille kamp nå allerede den 3. og 10. mars, så han kommer ikke til å forandre seg så mye på 14 dager, sier Hansen, og tenker på uttaket til de første kampene i EM-kvaliken.