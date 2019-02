Drapssiktet godtar fengsling

ÅSTED: Politiet utenfor leiligheten på Ellingsrud, der en kvinne ble drept av sin sønn natt til onsdag. Foto: NTB Scanpix

Den 29 år gamle mannen som er siktet for å ha drept moren sin i Oslo, godtar kravet om varetekt og at fengslingen kan avgjøres uten at han møter i retten.