Tenåringer ble feilaktig tiltalt for grovt knivran

Hendelsen fant sted omkring klokken 21 en fredagskveld i september 2017.

En guttegjeng i alderen 14 til 17 år var ifølge politiet til stede da to unge gutter ble ranet med kniv i Frognerparken i løpet av få minutter.

Guttene skal ha fått med seg en telefon, en jakke og et skateboard.

Knivranet var del av en ransbølge der et ungt miljø sto bak en rekke ran både med og uten kniv flere steder i Oslo i løpet av sommeren og høsten.

I etterforskningen av hendelsene har politiet hatt problemer med å identifisere alle gjerningspersonene.

Da tiltalen skulle tas ut i september i fjor, sto påtalemyndigheten igjen med seks personer og sju ulike ran. For de to grove ranene i Frognerparken skulle tre av guttene tiltales.

Beklager glippen

To personer som i dag har blitt 16 og 18 år gamle, hadde tidligere hatt status som siktet for hendelsene i Frognerparken, men sakene ble omsider henlagt på bevisets stilling.

Den beskjeden fikk aldri de to mennene og deres forsvarere, og i tiltalebeslutningen fra statsadvokaten sto 16-åringen plutselig tiltalt for begge ranene, mens 18-åringen var tiltalt for et av dem.

– Da de syv ranshendelsene skulle slås sammen til én sak, var det noen tidligere henleggelser som kom med i tiltalen. Det er en skrivefeil som følge av en teknisk feil, sier politiadvokat Hacer Aydar til TV 2.

Først en ukes tid før rettssaken begynte oppdaget påtalemyndigheten feilen. Da ble guttenes forsvarere orientert om hva som hadde skjedd.

– Hvorfor tok det så lang tid før dere oppdaget feilen?

– Totalt er det snakk om tyve forhold fordelt på seks tiltalte, og da ble feilen oppdaget i forbindelse med hovedforhandlingen. Men det er overraskende for meg om ikke forsvarerne har fått det med seg tidligere, for de har fått oversendt alle saksdokumentene, og rettelsen innebar ingen endring i den totale saksmengden forsvarerne uansett måtte gå gjennom, sier Aydar.

– Er det beklagelig at feilen ikke ble rettet tidligere?

– Ja, alle skrivefeil fra politiet er beklagelige, sier hun.

– Stor påkjenning

16-åringens forsvarer Victoria Palm sier til TV 2 at hennes klient erkjenner straffskyld for det ene ranet han fremdeles står tiltalt for.

– Men det har vært en stor påkjenning for ham og familien at han i tillegg har stått tiltalt for et ran han aldri har vært med på. Dette er noe vi har brukt mye tid på i forberedelsene til saken, sier Palm.