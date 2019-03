Jan Ove (53): – Jeg stod på kanten av stupet, og visste at det bare gikk én vei

Om bare noen uker vil et gjeldsregister for første gang være operativt, og til sommeren skal tre komplette registre være på plass.

Det betyr at bankene får full oversikt over alle nordmenns forbruksgjeld, og det blir vanskeligere for dem med stor forbruksgjeld å ta opp nye lån.

En som jubler over den nyheten er Jan Ove Brenden (53), som altfor godt vet hvordan det er å havne i den onde gjeldssirkelen.

– En farlig felle

For Jan Ove startet gjelden i det små, slik den for mange ofte gjør. Han har aldri hatt noen dyr hobby, men havnet i økonomisk uføre gjennom forbruk over tid.

– Jeg kjøpte noen greier for mange år siden, og siden akselererte det bare. Jeg fikk det ene kredittkortet etter det andre, og brukte det til husleie og annet hverdagslig forbruk, forteller Jan Ove.

Gjelden bygde seg opp, og for å holde kreditorene unna, tok han opp nye lån. Da slapp han de store inkassokravene, men samtidig ble gjelden stadig større.

– Det er en utrolig farlig felle. Man er på en måte fanget. Jeg stod på kanten av stupet, og visste at det bare gikk én vei. Likevel er det som et rusmiddel. Man blir redd for inkasso.

Folkesykdom

Jan Ove beskriver vissheten om gjelden som å leve med en verkebyll. Han tenker med gru på hvor mange ganger han har ligget og kaldsvettet om natta.

– For meg har det vært helt forferdelig, og jeg tenker på gjelden hele tiden. Det har skadet meg helsemessig og ødelagt fremtiden min.

Nordmenn har i dag en samlet forbruksgjeld på over 110 milliarder kroner. 53-åringen mener stor gjeld har blitt den nye folkesykdommen.

– Det er en utrolig dyr lærepenge, og ødelegger mange liv.

«Gjeldssoning»

På det meste har Jan Ove hatt i underkant av 500.000 kroner i forbruksgjeld. For et drøyt år siden fikk han godkjent søknaden om gjeldsordning, og har nå klart å komme seg ut av den onde sirkelen.

– Nå lever jeg på minimumsnivå. For ikke så lenge siden arvet jeg litt penger, men alt forsvant i dragsuget. Jeg kaller det «gjeldssoning», sier Jan Ove.

Det at han har valgt å være åpen om gjeldsproblemene, har hjulpet ham på veien ut av det. Han har også merket at det hjelper andre i samme situasjon.

– Jeg holdt et foredrag der jeg fortalte om «verkebyllen». Etter foredraget fikk jeg hyggelige tilbakemeldinger, blant annet fra en person som kom bort og fortalte at han skyldte 700.000 kroner. Jeg har stått foran speilet og løyet for meg selv, men det er like greit å bare fortelle om det.