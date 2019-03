Derfor haster det å rydde opp i gjelden din

Nordmenn har i dag en samlet forbruksgjeld på over 110 milliarder kroner, og veksten er voldsom. Derfor har regjeringen sett seg nødt til å ta grep.

– Tidligere har vi ikke hatt noen base for usikrede lån. Men nå vil bankene få mulighet til å sjekke om folk har forbruksgjeld, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

– Veldig velkomment

Når man skal ta opp lån hos en bank, kommer det gjerne spørsmål om hvor stor forbruksgjeld man har. De fleste svarer ærlig, men ikke alle.

– Med et gjeldsregister må samtlige forbrukslån-aktører innrapportere alle kreditter. Da får bankene full oversikt før de gir ut lån, sier Tvetenstrand.

I tillegg til at kunder med forbruksgjeld vil få begrensede lånemuligheter, vil også bankene få et større ansvar om å undersøke personen de låner ut til.

– Gjeldsregisteret er veldig velkomment, og vil fungere godt sammen med de nye strengere forskriftene for forbrukslån. Samtidig kunne de nye reglene gjerne vært enda strengere, sier forbrukerøkonomen.

Du kan lese om de nye forskriftene for forbrukslån på regjeringens hjemmesider her.

Tre registre

Arbeidet med å få på plass et gjeldsregister har vart i mange år. De fleste har vært enige om at det bør eksistere, men ikke om hvordan det skal fungere.

I 2013 vedtok den rødgrønne regjeringen å innføre et offentlig gjeldsregister, før planene ble stoppet av den nye regjeringen. Nå, flere år senere, er det endelig klart for et operativt gjeldsregister. Faktisk vil så mange som tre private registre snart være tilgjengelige.

Evry, som er Norges største IT-selskap, var først om å søke konsesjon til å opprette et gjeldsregister. Kort tid etter søkte også Finans Norge, som er hovedorganisasjonen for den norske finansnæringen. I midten av 2018 ble det klart at begge selskapene fikk bevilling.

Senere har også dataleverandøren Experian fått konsesjon.

– Man ønsker konkurranse om tjenestene, og derfor kan flere aktører få konsesjon, forklarer Egil Årrestad, som er daglig leder for Evrys selskap Gjeldsregisteret AS.

Bankene har fått frist om at innrapportering til registrene må ha begynt innen 1. juli, som altså blir den endelige datoen for når registrene skal være fullt operative.

I gang rundt påske

Selv om den endelige fristen for bankene er 1. juli, vil registrene være oppe og stå før den tid. Årrestad sier Evry allerede er klare for å motta informasjon.