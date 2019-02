Tre personer har blitt eksponert for røyk og undersøkes av ambulansepersonell.

Av de tre eksterne arbeiderne som ble eksponert for røyk så er to kjørt til legevakta for en sjekk, mens én er dimittert av ambulansepersonalet på stedet, skriver politiet på Twitter.

Politihuset var evakuert, men klokken 9.15 kan alle returnere til politihuset.

Brannvesenet er også på stedet.

– Brannalarmen gikk klokken 8.20, og politiet og brannvesenet jobber med å avklare omfanget av situasjonen, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand til TV 2 tidligere.

Like før klokken 9 oppdaterer politiet med at det har vært brann og røykutvikling fra en eltavle i et teknisk rom.

Dette har ført til noe røyk i ventilasjonsanlegget. Brannen er slukket av brannvesenet.