Det er nå fire måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog.

I den anledning inviterer Øst politidistrikt til en pressebrief, der politiinspektør Tommy Brøske gir en oppdatering om status i etterforskingen, opplyser politiet i en pressemelding.

Pressekonferansen avholdes klokken 12 torsdag.

Du kan følge pressekonferansen på TV2.no og på TV 2 Nyhetskanalen.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober. Politiet antar at kvinnen ble bortført.

Politiet har flere ganger arrangert pressekonferanser for å opplyse om den siste utviklingen i saken.

Det ble tidlig klart at politiet hadde vært i kontakt med den antatte kidnapperne på en ukjent kommunikasjonsplattform. Senere har politiet bekreftet at det er kryptovaluta som er benyttet.

11. februar ble det meldt at de mulige kidnapperne har skissert hvordan de kan frembringe et bevis for at Hagen er i live. Politiet har foreløpig ikke gitt uttrykk for at familien har mottatt et slikt bevis.

En telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14 den 31. oktober er siste sikre livstegn. I Hagen-familiens bolig ble det funnet et skriv, der det kom fram at Anne-Elisabeth ville bli skadet dersom politiet ble koplet inn. Det ble også fremsatt et løsepengekrav på rundt ni millioner euro.

Likevel kontaktet ektemannen, milliardær Tom Hagen, politiet i skjul. Etter dette drev politiet en skjult etterforskning av saken, før de 9. januar offentliggjorde saken.