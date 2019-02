Ola Kamara (29) har signert en treårskontrakt med den kinesiske klubben Shenzen og blir med det lagkamerat med Ole Selnæs.

En lukrativ avtale

Overgangen fra MLS og LA Galaxy kostet den kinesiske klubben like i underkant av 30 millioner kroner, og Kamara har signert en lukrativ avtale som sikrer ham en årslønn på om lag 25 millioner kroner netto, ifølge mlssoccer.com.

– Jeg er veldig glad for denne avtalen. Å komme til en så fin by og klubb som Shenzhen, få oppleve Kina og kinesisk fotball, spille for en veldig god trener som Juan Ramon Lopez Caro er og samtidig få en veldig bra økonomisk avtale, gjør denne avtalen unik og føles riktig for hvor jeg står i karrieren, sier Kamara til TV 2.

Kamaras støttespillere har jobbet for å få på plass en overgang i fem måneder, og Shenzhen skal ha vært interessert i den norske spissen i lang tid. Dermed ble det med to sesonger i Los Angeles for Kamara, som endte opp med 34 mål på 59 kamper.

– Det var et tøft valg å dra fra La Galaxy hvor både jeg og familien trivdes veldig godt, men dette var en "once in a lifetime"-greie, sier Kamara.

Blir lagkompis med Selnæs

Han sier at det blir godt å ha en annen nordmann ved sin side når han nå skal flytte til et nytt kontinent med et nytt språk. Ole Selnæs ble tidligere i februar klar for laget fra byen med i 12,5 millioner innbyggere.

– Det at Ole Selnæs er i klubben gjør det også enklere for meg og familien å ta dette valget. Ole har kun bra ting å si om miljøet i klubben, byen og alt rundt klubben generelt, sier Kamara, som ikke føler at muligheten for spill på det norske landslaget blir svekket av tre år i Kina.

– Jeg gleder meg til fremdeles å være del av landslaget til Norge og sikter høyt på toppscorerlisten i Kina.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Kamara kan klare å holde seg i landslagssjef Lars Lagerbäcks planer.

– Landslagsplassen hans kan selvfølgelig være i fare, men han har samtidig vist etter lange reiser fra USA at han har prestert godt for Norge. Lagerbäck har likt å ha litt forskjellige spisstyper i troppen, og Kamara har gjort det såpass bra at han vil nok være en de har lyst å ha med seg selv om han ender opp i Kina.