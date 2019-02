Et tvillingpar forbløffer forskerne, etter at det ble oppdaget at de verken er eneggede eller toeggede, skriver The Guardian.

En 28 år gammel mor var inne til ultralyd etter seks uker, og alt tydet på at det dreide seg om eneggede tvillinger med tegn på at de delte samme morkake.

Men senere på en senere ultralyd ble det gjort et funn som fikk legene til å sperre opp øynene.

Fostrene hadde nemlig to forskjellige kjønn.

– Moren kom tilbake til en rutinemessig ultralyd, og da ble det oppdaget at det var snakk om en gutt og ei jente. Det var da vi startet vi forskningsprosjektet, forteller Dr. Michael Gabbett ved universitetet i Queensland, Australia til The Guardian.

Forskningen er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Svært sjeldent

Gutten og jenta, som nå er fire år, er såkalt semi-identiske tvillinger, og deres gen-sett er 89 prosent identiske.

Forskerne tror at det svært sjeldne utfallet oppsto som følge av at to sædceller befruktet ett egg samtidig.

Egget vil da ha tre sett med kromosomer, to fra faren og ett fra moren – ut fra disse dannes det tre «genetiske pakker» med arvemateriale (se grafikk under).

Grafikk: Universitetet i Queensland / New England Journal of Medicine.

Disse cellene deler seg og kopierer seg, men under denne prosessen «dør» cellene som inneholdt dobbelt arvemateriale fra faren.

Cellene som inneholdt arvemateriale fra både mor og far fortsatte å dele seg og deretter dannes to embryoer som inneholder en blanding av de to «genetiske pakkene». Et av embryoene inneholdt flest XY-kromosomer, og utviklet seg til gutt, det andre hadde flest XX-kromosomer og utviklet seg til jente.

Tvillingene vil altså ha helt identisk arvemateriale fra mor, mens det vil være mellom 50 og 100 prosent likhet fra farssiden.

Måtte amputere armen

Fra tidligere er det kun ett tilfelle av semi-identiske tvillinger, fra USA i 2007. Her ble en av tvillingene født med uklart kjønn.

Dette var ikke et problem ved dette tilfellet, men likevel oppsto det etter fødselen. Jenta utviklet en blodpropp i armen, og måtte amputere fire uker gammel.

Tre år gammel måtte jenta fjerne eggstokkene, fordi de ikke var fullt utviklet, og dermed kan øke risikoen for en bestemt type kreft, skriver The Guardian.

Forskerne studerte 1000 andre tilfeller uten å finne andre eksempler på semi-identiske tvillinger, og mener det er ekstremt sjeldent.

– Det er så ekstremt sjeldent at jeg ikke tror det er noe folk skal gå rundt å bekymre seg for, men det utfordrer den tradisjonelle tanken om at det bare finnes to typer tvillinger, sier Dr. Michael Gabbett.

Forskerne utelukker ikke at det kan finnes flere tilfeller, der man ikke er klar over at tvillingene er semi-identiske.