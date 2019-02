Natt til torsdag norsk tid møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump hverandre for å diskutere under andre og siste møtedag i Hanoi i Vietnam.

Under møtet på Hotel Metropole fortalte Trump til reportere at Nord-Korea kan bli et økonomisk maktsentrum, og at han ser frem til å hjelpe med at det skjer

– Det kommer til å bli noe helt spesielt, sier Trump, ifølge CNN.

– Gjøre den rette avtalen

Blant temaene det har blitt knyttet mest forventninger til er videre diskusjoner om atomnedrustning på Koreahalvøya. USAs president sier torsdag at han ikke ser noe hast på det feltet.

– Jeg har sagt fra begynnelsen at å gjøre det hurtig ikke er viktig for meg. Det som er viktig er at vi gjør den rette avtalen, sier han.

Trump forteller at begge partene har hatt «stor suksess», men ville ikke spå hva resultatet av torsdagens diskusjoner ville resultere i.

Kim svarte reporter

Kim Jong-un svarte også på spørsmål om han hadde troen på å få i stand en avtale, i det som ifølge Reuters trolig er første gang han svarer på spørsmål fra en utenlandsk reporter.

– Det er for tidlig å si, men jeg vil ikke si at jeg er pessimistisk, sier han.

Kim Jong-un fortalte reportere at mange har vært skeptiske til møtet mellom dem.

– Jeg er sikker på at alle sammen vil se det at vi sitter sammen, side om side, som om det var en fantasy-film, sier han.

Det er forventet at møtet vil pågå gjennom morgentimene og formiddagen lokal tid, før de skal ta en lunsj sammen.

Ifølge BBC kan det også hende at partene vil diskutere en formell slutt på Korea-krigen, som teknisk sett ikke er avsluttet, samt hvorvidt sanksjonene mot Nord-Korea skal reduseres.

I fjor møtte de to statslederne hverandre i Singapore, i et møte som ga verden noen nye bilder på forholdet mellom dem, men som førte til få konkrete skritt mot nedrustning.

