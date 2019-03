Henrik (7 mnd) er Norges «lykkefugl»:

Selv har hun gått fra å være blant de ferske som trengte støtte fra de mest rutinerte i datidens norske landslag i 2005 til nå å være en av dem som debutantene i troppen ser opp til og benytter aktivt for å bli bedre i fotballhverdagen.

– Innimellom tenker jeg jo over det at jeg har vært med en god stund, men så tenker jeg også på at jeg er blitt mer erfaren og er mer rutinert. Jeg kan hjelpe og bidra til at de unge som er her også skal ha det bra, for jeg vet hvordan det var å være ung og litt sånn smånervøs. Jeg håper jeg kan være en bidragsyter til at de unge her også føler det slik som jeg gjorde da jeg kom opp på landslaget for første gang. Da ble jeg tatt imot av de som var eldre og rutinert, som man kanskje hadde sett opp til fra man var mindre, sier spilleren med 123 landskamper og 56 mål for Norge.

Takker sjefen for tilliten: – Veldig, veldig takknemlig

Spissveteranen takker også landslagssjef Martin Sjögren for tilliten som ble vist henne i den tøffe perioden hun har vært gjennom, og ønsker nå å gjengjelde tilliten i form av prestasjoner på banen.

– Jeg er veldig, veldig takknemlig for at de fortsatt har troen på meg. Jeg har egentlig hatt en god dialog med Martin gjennom hele den perioden, og er veldig glad for at han gir meg muligheten. Det betyr veldig mye.

– Hvor stor er sannsynligheten for at du kommer til VM så lenge du leverer varene her i Algarve?

– Jeg tenker bare at jeg skal levere hver gang jeg er på trening, og bruke hver mulighet jeg får i kamp til å vise at jeg er god nok. Det er egentlig så enkelt. Nå som jeg har fått muligheten til å være med her så kommer jeg til å gi alt og vise at jeg fortsatt er i god form, sier spisstjernen.

– Ikke noen selvfølge at jeg kommer til VM

I tillegg blir de neste månedene på klubbnivå også viktige for en storscorer som har lagt bak seg alt det utenomsportslige - som også har preget det sportslige - de siste månedene.

– Jeg har lagt det bak meg, og jeg ser fremover. Det var en tøff periode, det var det, men nå har jeg alle muligheter. Jeg er veldig glad for at at det løste seg , og at jeg nå får sitte her og være med jentene igjen. Det er ting som kanskje skjer i livet innimellom. Og det er viktig at man på en måte bare går videre og legger det bak seg, og at man ser fremover. Det er nye muligheter nå, og det er det jeg fokuserer på.

Den største og gjeveste av de nye mulighetene heter fotball-VM, en turnering Herlovsen har vært med på tre ganger tidligere. Norges åpningskamp spilles mot Nigeria 8. juni. Der ønsker 30-åringen definitivt å være med, og er innstilt på knallhard jobbing både i klubb-og landslag de neste månedene.

– Jeg er tilbake her. Jeg har kommet til en bra klubb i Kolbotn, og føler at jeg får en bra treningshverdag der. Når jeg kommer tilbake dit, så må jeg fortsette å jobbe hardt mot det målet mitt. VM er noe av det største du kan være med på, og det er noe jeg skal jobbe veldig, veldig hardt for. Fordi jeg vet hvor kult det er å være i et VM. Jeg må jobbe hardt for å bevise, for det er ikke noen selvfølge at jeg kommer til å være der, sier Kolbotn-spissen.

Sjögren nærmest lover VM-plass allerede: – Hun vil være ekstremt viktig

Skal en tro landslagssjef Sjogren, skal det imidlertid mye til for at Herlovsen ikke er del av hans 23 utvalgte når sommerens sluttspill i Frankrike går av stabelen.

– Isabell er viktig. Selv om vi gjorde gode prestasjoner på La Manga, så savnet vi henne der. Vi har en veldig god relasjon med Isabell, og Isabell er veldig viktig for oss. Vi har hele tiden gitt henne støtte og forsøkt å tilrettelegge på den beste mulige måten. Når vi kommer til VM-sluttspillet i sommer, kommer Isabell til å være en ekstremt viktig spiller for oss, sier landslagssjefen.

Og selv om Herlovsen er den soleklart mestscorende i den norske troppen, og potensiell toppscorerkandidat i VM, er det også en annen del av angriperens spillestil som er viktig for landslagssjefen.

– Hun er på høyt internasjonalt nivå, og som angriper så er hun også en av de som er absolutt best i verden i det defensive spillet. Det er ikke så ofte man snakker om det defensive spillet til angriperne, men hun er ekstremt god i sitt forsvarsspill, sier Sjögren.