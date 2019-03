«Merkelig» skade har holdt kapteinen ute i nesten et halvt år

Norge fikk en resultatmessig drømmestart på Algarve Cup med 2-1-seier over Danmark i den første kampen, og en av de mest instrumentale var etter hvert landslagskaptein Maren Mjelde.

Chelsea-proffen hadde før onsdag ikke spilt fotballkamp siden september grunnet en langvarig skade, men kom inn på 0-1 og var med på å snu kampen i sluttminuttene mot rivalene fra Danmark.

– Det er jo det her jeg har sett frem til i fem måneder nå. Det å få spille fotball igjen, og spille kamp. Jeg har gledet meg sykt mye til denne samlingen. Jeg visste at jeg kom til å få spille litt. Så nå er jeg egentlig bare glad for at det er over. Jeg var med, og med på å snu kampen slik at vi vant. Det er en god følelse akkurat nå, sa Mjelde til TV 2 umiddelbart etter kampslutt etter 30 minutter med fotballkamp for egen del.

TV 2 møter Mjelde igjen utenfor kamparenaen, og får mer informasjon om selve skadeomfanget som har ført til at det kun er på treningsfeltet hun har fått anledning til å bedrive sitt yrke de siste fem månedene.

– Det e jo en litt sånn «merkelig» skade jeg har hatt. Det er en overbelastningsskade på pelvisbeinet, som jeg egentlig har hatt siden april i fjor. Det fungerte ganske bra frem til september, men jeg følte at jeg ikke klarte å være 100 prosent, at jeg mistet fart, og at det ble mer sånn at jeg kjente etter hvor vondt jeg hadde hver dag, sier Mjelde.

I samråd med medisinsk team ble det besluttet å ta en pause fra kamparenaen.

– For landslaget sin del er det VM som er det viktige, og det er det jo selvfølgelig også for min del. Det er det største man kan være med på, så det ville jo vært dumt bare å kjøre på videre i høst. For det kunne jeg sikker gjort. Jeg kunne sikkert spilt, men på lengre sikt så hadde det nok blitt verre. Det var veldig viktig at jeg stoppet da jeg gjorde, og at jeg nå endelig får kjenne litt på det igjen. Det har vært fem ganske lange måneder, sier landslagskapteinen.

– Det har vært fem-seks tøffe måneder for henne på sidelinjen

På tribunen mot Danmark satt klubblagvenninne Maria Thorisdottir, som selv har vært skadeplaget de siste månedene, og var meget glad på Mjeldes vegne etter kampslutt.

– Det var ekstremt godt. Hun har gledet seg veldig, og en gleder seg på hennes vegne. Det har vært fem-seks tøffe måneder for henne på sidelinjen. Du ser henne komme inn her i dag, og du kan ikke se at hun har vært ute så lenge. Hun gjorde 30 gode minutter, sa Thorisdottir til TV 2.

Mjelde bekrefter at hun var usikker på hva som skjedde, og takker også lagvenninnen for samholdet gjennom tøffe skadeperioder for dem begge.