Tottenham ute av tittelkampen etter kjempetabbe

Chelsea - Tottenham 2-0 (0-0)

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst.

Storkamp på Stamford Bridge da Chelsea og Tottenham møttes til både topp- og lokaloppgjør onsdag kveld.

I det oppgjøret var det Chelsea, med ny keeper mellom stengene, som var sterkest, og vant 2-0 etter megatabbe av Tottenhams Kieran Trippier.

Dermed sendte trolig Tottenham seg selv ut av tittelkampen. Mens Chelsea fikk medisinen de trengte.

– Dette var muligheten som glapp mellom fingrene for Tottenham, sier TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Keeperbytte

Førstekeeper Kepa Arrizabalaga var henvist til benken etter oppførselen i ligacupfinalen. I mål denne onsdagskvelden sto dermed Willy Caballero som har spilt syv cupkamper, men til sin første ligakamp fra start for sesongen.

Kampen mot Tottenham startet kanskje med en konflikt, men det var alt annet enn konflikt som preget Chelsea mot Tottenham.

– Bare det å spille for meg er en tilfredsstillelse. Vi har hørt mye om det som skjedde den dagen. Det som er bra er at det ikke har noe å si hva som skjer. Vi er alle glade, også Kepa var fantastisk og støttet meg i dag. Vi har det bra som et lag, sier Caballero.

Maurizio Sarri var fornøyd med det keeperen viste mot Chelsea.

– Caballero er en god keeper med god erfaring, og han er en bra mann. For oss er det veldig viktig på banen og i garderoben, sier Chelsea-manageren.

Chelsea i stolpen etter fem minutter

Fem minutter tok det før Chelsea ble farlige. Men Gonzalo Higuaín måtte nøye seg med stolpen, bare millimetere i fra å sende vertene i føringen.

Hissig ble ordet som beskrev Chelsea i starten av den første omgangen, og med positiv betydning. Vertene lå høyt og presset Tottenham fra første minutt. Sarri fikk reaksjonen på valget om å vrake Kepa og på kommentaren hans før kampen om at «Det er en beskjed til gruppen min. Vi er en gruppe, ikke 25 enkeltspillere».

– En meget god respons fra hjemmelaget. Noen spekulerte i at de skulle ha tunge bein, at han har mistet garderoben totalt etter det som skjedde på søndag. Men dette har vært et solid Chelsea-lag og det er de som har vært det beste laget i de første 17-18 minuttene, sier TV 2s kommentator Jesper Mathisen.

Tottenham i tverrliggeren

Men da Tottenham først fikk spilt seg fri viste de farlige tendenser. Men Caballero i Chelsea-buret ga Sarri bekreftelse på at det var riktig avgjørelse å sette ham mellom stengene.