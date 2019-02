Lukaku-dobbel sørget for ny klubbrekord

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tok en ny seier på bortebane.

To scoringer av Romelu Lukaku og en fra Ashley Young sørget for 3-1-seier over Crystal Palace. Joel Ward reduserte for hjemmelaget i andre omgang.

Se høydepunktene i videovinduet øverst!

Dermed har Manchester United vunnet åtte strake bortekamper under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Det er ny klubbrekord.

– Det er en fantastisk borteseier. Vi kontrollerte kampen bra. Vi har en god rekke med borteseire nå, sier Ole Gunnar Solskjær til BBC etter 3-1-seieren.

– Det er Manchester United. Vi har en tropp full av kvaliteter og kvalitetsspillere. Vi vil fortsette å bringe spillere frem. Alle lag vil ha skader på dette tidspunktet i ligaen, sier nordmannen og gir skryt til tomålsscorer Lukaku:

– Lukaku hadde to flotte mål og linker bra med spillerne på topp. Han jobber hardt på trening og har spilt bra. Han har tidligere spilt på kanten og hatt mye defensive oppgaver, så jeg er glad han fikk spille som en «nummer ni» i kveld, sier Solskjær.

– Vi hadde kampen under kontroll

Belgieren var selv fornøyd med måten United spilte på.

– Vi har lyst å dominere kamper. Vi vil score mål og vi vil holde nullen. Vi hadde kampen under kontroll, sier Lukaku til BBC og gir ros til en av lagkameratene.

– Luke Shaw er vår beste spiller denne sesongen spør du meg. Jeg er glad han ga med pasningen i forkant av min første scoring. Når spillere kommer tilbake fra skade kan de tilføre mye. Vi har en virkelig sterk tropp nå, sier belgieren.

Manchester United ligger fremdeles på femteplass i Premier League etter at Arsenal knuste Bournemouth 5-1 onsdag kveld. The Gunners beholder fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong, et poeng foran United.

Chelsea ligger to poeng bak de røde djevlene, men har en kamp til gode.

Lukaku med kjempemiss

Etter fem minutter får Manchester United et hjørnespark. Inne i feltet har Romelu Lukaku løpt seg fri og skulle gitt bortelaget ledelsen. Men helt alene fra fem meter setter belgieren ballen over mål.

Så etter litt over en halvtime spilt på Selhurst Park blir det scoring. Luke Shaw tar med seg ballen og passerer flere spillere før han slipper ballen til Lukaku. Belgieren bruker høyrefoten og plasserer ballen kontrollert i lengste hjørnet fra 16 meter.