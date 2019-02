Liverpool-målfest: Mané med kunstscoring

Se høydepunktene i vinduet øverst!

Det meste stemte for Liverpool etter å ha spilt uavgjort fire ganger i løpet av de fem siste kampene.

Sadio Mané scoret to. Virgil van Dijk gjorde det samme, mens Trent Alexander-Arnold var tilbake i laget med assist-hat-trick. Fra motsatt back leverte Andy Robertson to målgivende.

Til og med Divock Origi scoret i sin første ligastart siden 5. desember.

– Det var en fantastisk forestilling. Det var akkurat det vi trengte. Du kunne føle det på stadion. Fotballen var fin å se på – den var direkte, full av kraft, fleksibel og med varierte løp og valg. Den hadde alt du vil ha av en god fotballkamp, sier en storfornøyd Jürgen Klopp til BT Sport.

Noen mil øst for Liverpool leverte imidlertid tittelrival Manchester City varene. De lyseblå vant 1-0 over West Ham etter scoring av Sergio Agüero, som betyr at luken ned til tabelltoeren ikke er blitt større.

Slik forklarer Mané kunstscoringen

Serielederen fikk en drømmestart på oppgjøret. Før engang ni minutter var gått, svingte Trent Alexander-Arnold ballen inn i feltet. Sadio Mané hadde sneket seg mellom midtstopperne, og headet ballen i det lengste hjørnet.

Scoringen var bra utført, men ikke i nærheten av det som skulle komme elleve minutter senere fra senegaleseren.

Igjen var Alexander-Arnold servitør. Det første touchet var dårlig, men det andre lekent. Mané, med ryggen mot mål, chippet ballen med hælen forbi en utspilt Ben Foster i Watford-buret.

– Jeg visste at keeperen kom, for den første berøringen min var ikke bra. Da han kom, prøvde jeg å løfte ballen. Da ble det vanskeligere for ham, sier en smørblid tomålsscorer i intervjusonen etter kampen.

Klopp er full av lovord om Mané. Og stort sett alle andre på laget.

– Mo Salah var umulig å håndtere for dem. Sadio scoret et strålende mål. Alle tre midtbanespillerne var fantastiske, og begge midtstopperne var fantastiske, mener Liverpools manager i intervju med BBC.

Straffescoring av Agüero

Liverpool fortsatte å varte opp med festfotball, men gikk til pause med 2-0 etter at en Mohamed Salah-avslutning gikk i stolpen og ut. Samtidig lugget det for Manchester City hjemme mot West Ham.

De lyseblå dominerte kampen fullstendig, men hadde bare klart én avslutning på mål da lagene gikk til pause på stillingen 0-0. Ti minutter etter pause fikk serietoeren endelig hull på byllen. Sergio Agüero var iskald var krittmerket, og sendte Lukasz Fabianski feil vei.