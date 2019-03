– Dødstraff for blasfemi og frafall fra islam er Guds lov

– Det er ihvertfall ikke positive trekk. Da kan man jo ikke ha religionsfrihet slik vi kjenner det i Norge og slik vi bør kjenne til religionsfrihet i resten av verden, sier Raja.

Raja konfronterer Malook med hans uttalelser i debatten og spør ham om han vil stå opp for religionsfriheten. Da svarer Malook:

– Jeg sa bare at det er slik det står i Koranen. Hvis jeg sa i dag at jeg ikke er enig i det, kan jeg ikke lande i landet mitt på fredag. Det er så enkelt: Et guddommelig spørsmål som Gud har bestemt, hvem er jeg til å kommentere det?

Raja er skuffet over at menneskerettighetsforkjemperen ikke våger å stå opp for religionsfriheten, også for muslimer.

– Han har gjort en vågal jobb med å få Asia Bibi frikjent, men så er det et trist faktum at en menneskerettighetsadvokat som ham ikke våger å ta til motmæle mot dødstraff for frafall fra islam - fordi han er redd for eget og familiens liv, avslutter Raja.