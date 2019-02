Russland har invitert statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide til konferansen Arctic Forum i St. Petersburg i april.

Det blir første gang siden krigen i Ukraina brøt løs og Russland annekterte Krim i 2014 at en norsk statsminister besøker landet. Besøket skjer også samtidig som forholdet mellom Russland og Vesten er på et historisk dårlig nivå.

– Vi kommer begge til å delta. Konferansen er i kjerneområdet av hva vi synes er viktige dialogområder med Russland, nemlig nordområdene og Arktis. Russland er en viktig aktør og samarbeidspartner for oss i disse områdene, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Hav-satsing

International Arctic Forum er blitt arrangert i Arkhangelsk siden 2010, og Russlands president Vladimir Putin har deltatt hver gang.

I oktober i fjor møtte Solberg sin russiske kollega Dmitrij Medvedev til et meget kort møte under Europa-Asia toppmøtet i Brussel. Det var første gang siden Krim-krisen at statsministrene fra Norge og Russland møttes. I løpet av samtalen inviterte hun Russland med på hav-satsing.

Solberg mener den invitasjonen hun har fått nå kanskje er et resultat av nettopp det initiativet.

– Dette endrer ikke på at vi har vanskeligheter knyttet til vårt forhold til Russland. I form av deres brudd på folkeretten, og at vi har et tiltaksregime. Men det er en nasjonal prioritet i Norge å ha et godt forhold til Russland i nord og om disse temaene, sier hun til avisen.

Støtter reisen

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener det er bra at Solberg drar til Russland og møter president Putin. Han mener statsministeren bør formidle klare norske budskap til presidenten.

– Det ene store internasjonale tema handler om nedrustning i Europa og å holde Russland ansvarlig for at vi skal unngå et nytt rustningskappløp. Situasjonen på Krim er et annet, og det er fortsatt uløste spørsmål som Midtøsten og forholdene i Syria, sier Støre.

– Vi er naboer og har både felles interesser og felles ansvar i spørsmål som fiskeri og klima og ikke minst miljø i arktisk, legger han til.

