Onsdag hadde Wara bedt om et møte med Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold for å høre hva politiet gjør med saken.

– Det er veldig alvorlig. Vi har etter mange år hatt en ganske god utvikling i Oslo blant ungdom hvor kriminaliteten er gått ned. Så ser vi nå at for enkelte grupper har vi en kraftig økning, også innen farlig kriminalitet når det gjelder bruk av kniv. Det gjelder særlig yngre mennesker, til og med under 18 år, sa justisminister Tor Mikkel Wara til TV 2 etter møtet.

Wara sier dette ikke er et ungdomsproblem, men et integreringsproblem.

– Det er knyttet til ungdom med innvandrerbakgrunn, og da er det mange flere enn politiet som har et ansvar for å lykkes med dette, ikke minst Oslo kommune, påpeker Wara.

– Må tørre å snakke om det

– Vi må være veldig ærlig på hva problemet er. Det kan ikke være slik at et par ting vil vi ikke snakke om. Vi må tørre å kjenne på problemet og være ærlig om det, også hvis det er et integreringsproblem i Oslo, sier Wara.

– Hvordan kan du slå fast at det er et integreringsproblem?

– Hvis de personene og de ungdommene som er gjengangere i disse sakene har en innvandrerbakgrunn, så er det klart at en integreringsutfordring består av mange ting. Man kan bo trangt, man kan være samlet i grupper, det kan være kulturelle ting man kan ha problemer med skolen og språk, men da sier det seg selv at det kan ikke politiet løse alene.

En hendelse om dagen

TV 2 har kartlagt alle episoder i Oslo der kniv er involvert i perioden 11. januar til 13. februar 2019.

Gjennomgangen viser at minst én gang hver eneste dag blir livsfarlige kniver brukt i oppgjør mellom gjenger, som hevn for tidligere hendelser, i ran og ransforsøk, eller i småkrangler som kan ende som drapssaker.

Politimester Hans Sverre Sjøvold er svært bekymret over utviklingen. Sjøvold har tidligere bekreftet overfor TV 2 at innvandrerungdom er overrepresentert i disse sakene.

Støtter justisministeren

Onsdag sier Sjøvold at han deler justisministerens oppfatning av at det dreier seg om et integreringsproblem.

– Jeg tror det er riktig. Det er viktig at vi sørger for at de som bosetter seg i Norge kommer inn i det norske samfunnet på en god måte og fungerer som gode borgere. Det er dessverre en overvekt av unge mennesker med en annen bakgrunn enn norsk. Så kan man mene hva man vil om det, men det er slik det er.

– Hva tror du hjelper overfor disse ungdommene?

– Det er ingen enkle løsninger her. Jeg tror det aller viktigste er å sørge for at unge mennesker får en god oppvekst, lærer seg språk og kan fungere godt i samfunnet. Hvis man ikke finner seg til rette i et samfunn, vil man ofte trekke til annen aktivitet, for eksempel kriminalitet, sier politimesteren.