I forrige uke uttalte Støre at han ikke hadde tillit til Trond Giske, og at det var grunn til å stille spørsmål ved den tidligere nestlederen sin dømmekraft, etter at en video fra et utested ble kjent.

I et direktesendt TV 2-intervju samme dag vakte Trond Giske oppsikt da han nektet å gi en tillitserklæring til partilederen.

– Han er leder i Arbeiderpartiet og velges av landsmøtet. Vi har den lederen vi har til vi har en ny, uttalte Giske.

Flere kilder i Arbeiderpartiet omtalte det som et «angrep» på Jonas Gahr Støre og mener TV 2-intervjuet for første gang viser hvor kjølig forholdet faktisk er mellom dagens Ap-leder og den tidligere nestlederen.

– En kule varmt

Mandag var ikke den tidligere nestlederen like hard i sin omtale av Støre, og hevdet det gikk en kule varmt fra flere hold i spørsmål om tillit.

– Jonas og jeg har jobbet tillitsfullt sammen gjennom ti år i regjering, i sentralstyret og i stortingsgruppa. Jeg er trygg på at vi kommer til å fortsette med det på det laget som skal vinne valget til høsten, skrev Giske i en melding til TV 2.

På direkte spørsmål fra TV 2 onsdag om det gikk en kule varmt også fra Støre i spørsmålet om tillit fredag, svarer partilederen slik:

– Jeg svarte på spørsmålene jeg ble stilt, og står inne for svarene, sier Støre.

– Står du inne for uttalelsene i lys av utviklingen i saken?

– Ja. Mine kommentarer var ikke basert på VGs dekning, men på forhistorien til denne saken og valgkomiteens vurdering, svarer Ap-lederen.

Han står dermed inne for kritikken han rettet mot Giske i forbindelse med dansevideoen.

– Det som var viktig for meg var å støtte det Trøndelag Ap konkluderte med. Det er deres ansvar å sette opp lister til sin nominasjonsliste, og de gjorde en vurdering på det som jeg mente det var hold i, og som jeg støttet, sier Støre til TV 2.

Støtter beslutning

– Hva er det du ser i denne videoen som gjør at du mister tillit til Trond Giske?