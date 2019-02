Michael Cohen: – Jeg skammer meg

– Visste om WikiLeaks-lekkasjer

Det var varslet at Cohen ville vitne om at Trump visste om de mye omtalte WikiLeaks-lekkasjene, der tusenvis av demokratenes e-poster ble hacket.

I juli 2016, kun dager før demokratenes nasjonalkomite samlet seg, ble Trump oppringt av Roger Stone.

I samtalen skal det komme frem at Stone og Wikileaks-grunnlegger Julian Assange snakket om å lekke e-poster som ville skade Hillary Clintons valgkamp.

Ifølge Cohen skal Stone, som da jobbet som politisk rådgiver for Trump og som nå er siktet for sin rolle i hackingen, ha ringt Trump, og fortalt at det straks ville komme en massiv lekkasje.

​– Trump svarte «ville ikke det vært flott», sier Cohen.

Mener presidenten er rasist

Den tidligere advokaten forteller deretter om samtaler med Trump, som han mener avslører at presidenten er rasist. Fra før har det blitt kjent i media at Trump blant annet skal ha referert til flere land som «shithole countries» (dritthøl), og presidenten har fått kritikk for å ikke ha tatt tydeligere avstand fra hvite nasjonalister og nazister, blant annet etter hendelsen i Charlottesville der en kvinne døde i en påkjørsel.

– Privat er han verre. En gang spurte han meg om jeg visste om et eneste land som var ledet av en svart person, som ikke var et «dritthøl». Det var da Barack Obama var president.

Han skal også, ifølge Cohen, ha sagt at svarte ikke ville stemme på ham, fordi de er for dumme.

– En straffedømt løgner

Donald Trump gikk tirsdag kraftig til angrep på sin tidligere allierte, og kaller ham en svindler.

– Michael Cohen var en av mange advokater som representerte meg (uheldigvis). Han hadde også andre klienter. Han ble fratatt advokatbevillingen etter løgn og svindel. Han gjorde gale ting urelatert til Trump. Han lyver for å redusere straffen. Bruker Skurkens advokat!, tordnet presidenten.

Med «skurken» mener Trump etter alt å dømme Hillary Clinton, som han flere ganger har kalt skurk.

Trumps talsperson Sarah Sanders sier i en uttalelse at det er latterlig at noen ønsker å lytte til en «straffedømt løgner som Cohen».