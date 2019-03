Parkeringsselskapet Apcoa, som tidligere het Europark, har siden 2017 innført bomfri parkering på Avinors små og mellomstore flyplasser.

Det nye systemet har fire forskjellige betalingsmåter. Den ene, betaling via papirfaktura i ettertid, har skapt reaksjoner blant brukerne.

– Jeg pendlet fra Molde til Trondheim, og ble kjent med det nye systemet gjennom en regning da jeg ble hentet av kona på flyplassen. Det var etter to års pendling, og uten at jeg hadde fått noen informasjon om det. Fakturaen hadde gebyr, og sånn jeg har forstått det skal det være inngått en avtale før man har mulighet til å ta fakturagebyr, sier Jan Morten Dale.

– Må ha inngått en avtale

Det er Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, enig i.

– For at et selskap skal kunne ta gebyr for å sende fakturaen må forbrukeren, den som har parkert, ha fått opplysninger om at det koster penger å få en faktura tilsendt. Det må ha blitt inngått en avtale. Hvis man ikke vet eller har fått informasjon om det, er det ikke lov til å sende den typen faktura, sier Høst.

Dale mente denne avtalen ikke var inngått. Han tok saken videre med parkeringsselskapet og Avinor, og fikk til slutt fjernet gebyrene.

– Jeg fikk slettet gebyrene, men det er ikke alle som er like heldige som meg.

Overlot parkering til private

En ny parkeringsforskrift fra 2017 gjorde at Avinor valgte å overlate driften av parkering til private. Apcoa fikk ansvaret for driften etter en tilbudskonkurranse hvor økonomi ble vurdert som viktigere enn kvalitet.

Ved flyplassparkeringene Apcoa drifter har det så langt blitt sendt ut 300.000 fakturaer, og andelen som ender opp med denne løsningen varierer fra 40 til 75 prosent.

– Hva er galt med den gamle bommen – da hadde man sluppet alle disse millionene i gebyrutgifter?

– Det er ikke nødvendigvis noe galt med de gamle bommene. Men hvis du ser på antallet klager før og nå, så vil vi påstå at det er færre som klager i dag, sier driftsdirektør Carl-Erik Martinsen i Apcoa Parking.

Opptatt av omdømmet

– Burde ikke et statlig selskap som Avinor være ekstra påpasselige med omdømmet sitt?

– Avinor har valgt en løsning hvor tanken er å ivareta omdømmet. Dette er fremtidens parkeringsløsning, tanken er å gjøre parkeringen enklere for forbrukerne, sier Amy Løken-Erichsen som er kategorisjef hos Avinor.

Selv om han fikk slettet sine gebyr, er ikke Jan Morten Dale fornøyd med parkeringsløsningen.

– Det nye systemet medfører veldig mange trafikale utfordringer. De som skal hente passasjerer parkerer utenfor området, hvor de venter i klynge på de som skal hentes. Sånn var det ikke før.