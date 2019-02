– Det kan virke som han har mistet det

Natt til lørdag 24. september skal islamisten Mohyeldeen Mohammad ha sendt tre tekstmeldinger til den profilerte Venstre-politikeren Abid Raja.

I SMS-ene sjikaneres Raja grovt. Han omtales blant annet som «et skittent svin» før Mohammed skriver «Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden».

Tre dager senere spilte islamisten inn en åtte minutter lang video på Youtube. I filmen spilles det av en IS-inspirert hymne og påtalemyndigheten mener at Mohammed utpeker Abid Raja som et legitimt mål for drap. I Oslo tingrett i november ble Mohyeldeen Mohammad dømt til fengsel i to år og seks måneder for truslene. Han har hele tiden nektet straffskyld.

TILTALT: Islamisten Mohyeldeen Mohammad anklages for å ha kommet med grove trusler mot Abid Raja. (Foto: Youtube)

Legger frem TV-klipp

Denne uken begynte ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Onsdag vitnet Abid Raja. Overfor TV 2 sier politikeren og den tidligere forsvarsadvokaten at han lot seg prege av truslene fra Mohammed.

– Jeg tok mine forholdsregler i tiden etterpå. SMS-ene han sendte var sjikanerende og ubehagelige, men videoen var det mest oppsiktsvekkende. Der opplever jeg at han opphøyer seg til en islamistisk leder som oppfordrer andre til å ta meg, sier Raja.

Hvor skremt Raja ble i kjølvannet av truslene, er et sentralt tema i ankesaken. Mohyeldeen Mohammads forsvarer, Brynjar Meling, har lagt frem flere klipp fra TV-opptredener Raja har gjort.

FORSVARER: Brynjar Melng representerer Mohyeldeen Mohammad. Han mener at TV-klippene er relevante bevis i straffesaken. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Det gjelder blant annet deltakelse i «Asbjørns julekalender», «Fire stjerners middag», «Mandagsklubben» og «Debatten».

– Har han mistet det?

Meling mener dette dokumenterer at Raja ikke ble så skremt som han gir uttrykk for.

– I november og desember satt Abid Raja i tingretten og forklarte hvordan han hadde vært engstelig og innrettet livet etter at dette skjedde. Da er det et poeng å vise hvordan han noen måneder senere satt og harselerte med islamister i et TV-program, sier Meling med henvisning til en sekvens i «Mandagsklubben», der Raja vitser om flere kjente norske islamister.

MANDAGSKLUBBEN: Syv måneder etter truslene fra Mohyeldeen Mohammed vitset Abid Raja med norske ekstremister i TV-programmet «Mandagsklubben». (Foto: TV Norge)

Deltakelsen i «Fire stjerners middag» og «Asbjørns julekalender» skjedde lenge før Raja mottok truslene. Opptredenen i «Mandagsklubben» fant sted syv måneder etter at han ble truet.

– Jeg forstår ikke hva Meling ønsker å oppnå med dette. Det kan virke som han har mistet det, sier Raja til TV 2.

– Det er mange som mener at vi politikere må tåle mye mer enn andre, men jeg ble ikke folkevalgt for å bli truet og hetset. Jeg gjør dette fordi jeg ønsker å representere våre velgere og å gjøre en forskjell, fortsetter Venstre-politikeren.