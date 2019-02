– Vi er ikke ferdig med etterforskningen og ønsker ikke å si noe om hvem den siktede er eller hva vedkommende har forklart, sier lederen for seksjon for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon, Annie Sandersen, til Telemarksavisa.

Etter det avisa kjenner til, har politiet tatt beslag i flasken som de tre ungdommene drakk av da de fikk i seg salmiakk.

Ungdommene, som ble sendt til sykehus etter at de hadde fått i seg salmiakken, skal være på bedringens vei.

– Det vi vet, er at det går rimelig bra med dem. Men som fagpersonell har sagt, kan det være snakk om senskader mange år senere, sier Sandersen.

Det var klokken 0.50 natt til søndag at politiet mottok melding om at ungdommer hadde fått salmiakk i drikken sin under en bursdagsfest på Gulset. De tre ungdommene det gjaldt, hadde da blitt sendt til legevakta og fikk behandling der.