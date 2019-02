Ved 16.30-tiden søndag hørte folk rop om hjelp fra en jernbanetunnel på Filipstad i Oslo.

Tre ungdommer hadde fått strøm i seg fra høyspentanlegget, som har en spenning på 15.000 volt.

En 15 år gammel gutt døde av skadene, mens en jente (16) og en gutt (15) ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige skader - som ikke lenger er livstruende.

Politiet etterforsker saken med stort trykk og jobber for å finne ut hvorfor ungdommene var inne i tunnelen.

Venter på avhør

De har innhentet overvåkingsbilder fra området og jobber for å finne ut hva som skjedde i forkant av ulykken.

Seksjonsleder Rune Skjold ved økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt sier at på grunn av taktiske hensyn kan de ikke kommentere noe om hendelsesforløpet til ulykken.

– Vi kan ikke si så mye mer før vi eventuelt får avhøre de to ungdommene, sier Skjold til TV 2.

Han ønsker heller ikke å si noe om hva slags kabler ungdommene har vært borti eller hvor i tunnelen det skjedde.

– Dyp bekymring

Fungerende rektor Trine Hagberg ved Børresen skole i Drammen bekrefter at jenta som ble kritisk skadet i ulykken er elev på 10. trinn ved skolen.

– Vi er i dyp bekymring for jenta vår og er opptatt av å holde dialog med hennes nærmeste. Vi har et sterkt håp om at hun skal klare seg, sier Hagberg.

Denne uken er det vinterfeire i Drammen, men Hagberg sier at de kommer til å åpne skolen torsdag og fredag slik at elevene har et sted å komme til.

– Det er viktig for oss å lage en trygg og god arena for ungdommene, der de kan sette ord på følelsene, sier Hagberg.

Drammen kommune har satt ned et kriseteam, som skal støtte skolen og ivareta elevene når de er tilbake etter endt vinterferie mandag.

Den omkomne gutten gikk på Ruseløkka ungdomsskole i Oslo, men han er oppvokst i Drammen.

– Det er mange av våre elever som er i sorg over tapet av en god venn. Det perspektivet er også viktig når vi skal ivareta ungdommene, sier Hagberg.

Tirsdag undersøkte Statens havarikommisjonen tunnelen der ulykken skjedde. Rapporten deres er ennå ikke klar.