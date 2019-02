SISTE: Politiet bekrefter at én passasjer ble pågrepet under evakueringen av flyet.

– Personen etterfulgte ikke anmodningene til politiet, og ble derfor arrestert, sier operasjonsleder Stein Kristian Hansen, til TV 2.

Politiet kan ikke bekrefte hvorvidt det er denne personen som sto bak truslene.

Evakueringen er nå fullflørt, og alle passasjerene er fraktet ut av flyet.

PÅGREPET: Én passasjer ble pågrepet i forbindelse med evakueringen. Foto: TV 2-tipser

– Flyet er nå låst, og vi venter på bistand fra bombegruppa som skal undersøke flyet, sier Hansen videre.



Et Norwegian-fly på vei til Alta mottok omtrent klokken 10.30 i dag en bombetrussel via deres chattetjeneste.

En person påsto at han var om bord på flyet og hadde en bombe med seg, skriver politiet i pressemeldingen.

Ifølge Altaposten skal det være omtrent 80 passasjerer om bord i flyet. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen.

– Det er opprettet sak og politiet har satt i gang arbeidet med å finne ut hvem som står bak trusselen, sier operasjonsleder Stein Kristian Hansen i Finnmark Politidistrikt i pressemeldingen.​

– Alvorlig

Politiet i Finnmark ble varslet om hendelsen klokken 11.03, og alle tilgjengelige ressurser ble sendt til flyplassen.

– Sikkerheten har alltid høy prioritet for oss i Norwegian, så vi tar dette alvorlig. Nå samarbeider vi med politiet om saken, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Andread Hjørnholm, til TV 2.

Flyet landet rett før kl. 12.00 på Alta lufthavn og vil nå bli undersøkt for eventuelle bombegjenstander.

Passasjerene er bedt om å ikke ta med seg håndbagasjen fra flyet. Passasjerene blir nå tatt ut av flyet og flyet parkert på en sikkersone.

Passasjerer sjekkes

Fredrik Nordengen er en av flere som venter på avgang fra Alta flyplass. Til TV 2 forteller han at passasjerene fikk beskjed om hendelsen i 12-tiden onsdag.

– Det ser ut til å være fire politibiler her. De sa til oss at vi må vente og at de nå skal tømme flyet. Vi er tillatt å være på flyplassen akkurat nå, sier Nordengen til TV 2.

Han forteller klokken 13.30 at passasjerene på det utsatte flyet blir tatt ut i puljer. Det er en glassvegg som skiller passasjerene fra flyet og flyplassens andre passasjerer. I tillegg skal de ha fått beskjed om at flyplassen holdes stengt til klokken 15.

Ifølge Altaposten fikk passasjerene beskjed om å la all bagasje bli liggende, og å ikke røre hattehyllene på vei ut.

Saken oppdateres.