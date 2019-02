– Dette er et stille og rolig nabolag. Aldri noe tull, sier Sverre Hansen.

Han bor i nærheten av kvinnen som ble funnet livstruende skadet i en leilighet på Ellingsrud ved halv fem-tiden natt til onsdag.

Det var hennes sønn som varslet AMK om at noe hadde skjedd. Politi og ambulanse kom til stedet. I en time ble det forsøkt å gi kvinnen livreddende førstehjelp, men hun ble etter hvert erklært død på stedet.

Sønnen ble pågrepet og er nå siktet for drap. Han er ikke en kjenning av politiet fra tidligere, opplyser politioverbetjent Anne Alræk Solem.

GOD OVERSIKT: Politioverbetjent Anne Alræk Solem sier at politiet mener å ha god oversikt over det som har skjedd. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Sønnen, som er i 30-årene, skal avhøres onsdag. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til drapssiktelsen. Ved 12.30-tiden hadde han foreløpig ikke snakket med sin forsvarer, Solveig Høgtun.

Politiet tar sikte på å gjennomføre en såkalt prejudisiell observasjon av mannen. Hensikten med denne er å kartlegge siktedes mentale helse.

Politiet banket på

Nabo Sverre Hansen sier at han lå og sov i natt da det plutselig banket på døra. En politimann sto utenfor og lurte på om han hadde sett noe.

– I begynnelsen fikk jeg ikke vite hva det gjaldt, men etter hvert fortalte de at en person var død etter en hendelse. Da ble jeg helt skjelven, sier Hansen, som har bodd i boligblokka på Ellingsrud i nærmere 40 år.

RYSTET: Sverre Hansen er nabo av avdøde. Han beskrives boligområdet på Ellingsrud som sitlle og rolig. (Foto: Margrethe Solheim / TV 2)

Han kjenner godt til kvinnen som ble drept.

– Hun pleide alltid å hilse og å slå av en prat. Hun var en fin dame. Dette synes jeg er skikkelig fælt, sier han.

En annen nabo, som ønsker å være anonym, sier følgende til TV 2:

– Offeret er en jeg kjenner godt, hun er verdens herligste menneske. Dette er helt forferdelig at hun er drept.

ÅSTEDET: Drapet skjedde i denne boligblokka på Ellingsrud i Oslo. Det er fortsatt ukjent hvilke skader avdøde ble påført. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Hørte ingenting

Flere naboer hadde onsdag ettermiddag samlet seg i gangen i blokken. Der snakket de om det som har skjedd. Blokken der drapet skjedde ligger like ved Ellingsrudåsen senter. Det er et rolig boligområde like ved en barneskole.​

– Det kommer veldig nært innpå når man kjenner offeret, og det i tillegg skjer i din egen oppgang. Nå må vi bruke tid på å bearbeide dette, sier en.

En annen forteller at hun var hjemme natt til onsdag, men at hun ikke hørte noe.

– Jeg la meg ikke før klokken to i natt, men det var ikke noe bråk i blokka. Da jeg våknet var det masse politi her, sier hun.

God oversikt

Politiet har allerede gjort en rekke etterforskningsskritt. På en pressekonferanse klokken 11 onsdag kunne politioverbetjent Anne Alræk Solem fortelle at politiet mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet.

Det er ukjent om det var vitner til den dødelige volden. Politiet ønsker heller ikke å si noe om hvilke skader avdøde ble påført, eller om de har kontroll på et eventuelt drapsvåpen.

Både den avdøde og den siktede er norske statsborgere. Politiet opplyser at alle pårørende ennå ikke er varslet.

Siktede blir trolig fremstilt for varetektsfengslet i Oslo tingrett på torsdag,