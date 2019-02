Brannen oppsto da et tog kolliderte med en bom inne på Ramsis-stasjonen onsdag morgen.



Kollisjonen førte til en eksplosjon i togets drivstofftank, noe som utløste en kraftig brann som omsluttet en del av stasjonen, ifølge egyptiske togmyndigheter.

Bilder fra stedet viser at toget og området rundt er svart av sot. Toget har delvis sporet av og ligger på skrå mot plattformen.

– Jeg så en mann som pekte fra lokomotivet da det ankom plattformen. Han skrek «Det er ingen bremser, det er ingen bremser», før han hoppet ut av lokomotivet. Jeg vet ikke hva som skjedde med ham, sier øyenvitnet Ibrahim Hussein til Reuters.

Mohammed Said, leder for Kairos jernbanesykehus, opplyser at minst 25 mennesker er omkommet og at 47 er skadd. Han legger til at dødstallet ventes å stige ytterligere etter brannen.

Egyptere har lenge klaget på at myndighetene ikke har greid å løse de notoriske transportproblemene i landet, der både veier og toglinjer er dårlig vedlikeholdt. Ifølge offisiell egyptisk statistikk var det hele 1.793 togulykker i landet i 2017.



(©NTB)