Alle trodde kapteinen skulle vise frem frisparkfoten - så overrasket Sessy (23) alle med feil fot

– Flere av de unge viser seg frem, og det er veldig sterkt å snu det. Seier er en viktig følelse å ta med seg videre. Det ble mye bedre utover i 2. omgang, da de fikk justert presset mer. Samtidig ser man at det hjelper veldig på når Maren kommer inn og tar tak, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen

TV 2s ekspert ser på Sjögrens mannskapsmessige mangler som en solid utfordring, men er imponert over måten de unge spillerne taklet oppgaven på.

– Problemet er at de har så mange spillere som har restriksjoner på spilletid, og da blir det en kabal å få det til å gå opp. Kanskje får de bare en omgang med det de ønsker at skal være et lag. Det er langt ifra ideelt, sier TV 2s fotballekspert.

De siste månedene har blant annet både Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde, Frida Maanum og Isabell Herlovsen vært ute med diverse skade- og sykdomsfravær, hvilket vil si at over halve det laget som startet da VM-plass ble sikret med 2-1-seier over regjerende europamester Nederland i september har manglet.

Tirsdag ble i tillegg til de overnevnte både Ingrid Hjelmseth, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten hvilt fra start mot danskene, hvilket betød at kun to spillere - Ingrid Syrstad Engen og Lisa-Marie Utland var igjen fra startelleveren fra den avgjørende VM-kvaliken i høst.

– Når så mange er, eller har vært, skadet, bør de også drille en del alternativer. Man kan ikke garantere at alle er skadefrie, sier Gulbrandsen.

Slik var kampen: Tidlig norsk press - Danmark tok ledelsen

Det unge norske laget yppet seg innledningsvis mot danskene på Estádio Algarve - EM-stadionanlegget fra herresiden av fotballen som huset blant annet kvartfinalen mellom Sverige og Nederland i 2004 - og både høyreback Synne Skinnes Hansen og venstreback Cecilie Redisch Kvamme forsøkte skuddføttene tidlig. Dessverre for Norge forble begge forsøkene ufarlige.

ANLEGG VANT TIL FLERE TILSKUERE: De nederlandske spillerne jubler foran sine supportere etter å ha overvunnet Sverige på straffekonkurranse i EM-kvarten i 2004 Foto: Domenico Stinellis/AP

På motsatt side var Pernille Harder - en av verdens beste angripere - også ivrig, men Wolfsburg-spissens avslutning føk også til side for og over målet til Cecilie «Fisken» Fiskerstrand.

Mer effektiv var angrepsmakker Nadia Nadim, som viste avslutteregenskaper av ypperste klasse da hun ble spilt gjennom etter et drøyt kvarter. PSG-spissen løp fra Stine Hovland, og chippet over Fiskerstrand med en avslutning av det delikate slaget.

– Det er en bra lobb over keeper, og hun leser situasjonen bra, men det er dårlig forsvarsspill, for de bør ha kontroll på den. Fisken er på halvdistanse, og Hovland må gjøre mer for å hindre avslutning. Hun tar jo henne igjen, sier Gulbrandsen.

Sjanser i begge ender før pause

Like etter 1-0-scoringen broderte danskene seg gjennom forsvaret på ny, og kun en upresis avslutning av Nicoline Sørensen sørget for at ikke ledelsen var doblet.

Drøyt fem minutter før pause kunne dagens norske kaptein, Vilde Bøe Risa, utlignet, men bergenserens forsøk fra kloss hold ble blokkert. Minuttet før hvilen var det Lisa-Marie Utlands tur til å være nære, da hun vendte opp og avsluttet fra god posisjon i feltet, men også hennes variant ble avverget av den danske keeperen.

Også Norges keeper måtte i aksjon nok en gang før hvilen, men Fiskerstrand var solid i sin inngrepen da Pernille Harder kom alene med henne like før lagene gikk i garderoben. Dermed stod det 1-0 til naboene ved halvspilt omgang i Faro.

– Vi må huske at dette er et veldig ungt norsk lag, nærmest et U23-lag, og Danmark er gode med ball. Norge får ikke noe rytme i eget spill, og når forsvarsspillet svikter ved noen anledninger, blir man fort straffet på dette nivået, sier Gulbrandsen.

– Kampen er jevn. Vi starter bra, så har vi en lengre minusperiode der de scorer. Det er litt for enkelt. Vi blir passive og utydelige både i forsvars- og angrepsspill. Det preger oss i 1. omgang, selv om jeg synes vi tar oss bra inn igjen, sier landslagssjef Sjögren.

Strålende norsk keeperspill

Kun noen få minutter ut i 2. omgang var det nære ved at Nadim ble tomålsscorer, men nok en gang leverte Norges keeper en strålende prestasjon. Fiskerstrand lot foten henge og stoppet spisstjernens forsøk med en strålende parade, før hun deretter også stupte ut i beina på neste danske angriper og fikk avverget.

– Det er nok en gang fryktelig forsvarsspill, men veldig bra av keeper. Og det er også utrolig viktig for kampen, sier Gulbrandsen.

Like etter forsøkte Nadim seg deretter med en frekk hælflikk, men igjen var «Fisken» på plass og fikk stoppet det danske forsøket. 20 minutter ut i oppgjøret var det Harders tur til å være på farten, men denne gang sørget en oppofrende blokkering fra Kristine Leine for at det fremdeles kun var ett mål som skilte lagene.

Comeback for landslagskapteinen

Den siste halvtimen fikk kaptein Maren Mjelde sine første minutter på banen siden september, da hun og Amalie Eikeland erstattet den sentrale midtbaneduoen Engen/Bøe Risa.

– Hennes rutine og fotballforståelse er viktig. Hun er en som kommuniserer og tar avgjørelser på banen. Det ser vi også tydelig i det norske laget etter byttet, sier Gulbrandsen.

Nydelig frispark sørget for utligning

En tydelig og dirigerende Mjelde tok tak fra første stund, og det norske laget fikk hevet spillet sitt utover i 2. omgang. Da det norske laget fikk frispark like utenfor 16-meteren kvarteret før slutt trodde de fleste derfor at det var Mjelde - en frisparkekspert av ypperste merke - som skulle forsøke seg, og man kunne høre et «oi» gjennom publikum da Mjelde hoppet over.

I stedet fikk Therese Sessy Åslands delikate venstrefot forsøke seg, og 23-åringen lot seg ikke be to ganger. En nydelig dupp over muren suste ned i hjørnet bak Danmarks målvakt, og dermed var lagene like langt. Det var den ferske LSK-spillerens første scoring for Norge, i hennes fjerde landskamp.

– Åsland er, som Mjelde, veldig god på frispark. Den er utagbar for keeper. Veldig bra satt, sier Gulbrandsen.

– Det er en luring. Vi stod og diskuterte det litt. Så spurte jeg om hun var komfortabel med å ta den med venstre. Hun er jo god med begge bein. De trodde nok at jeg skulle skyte, men det er jo en litt dårlig vinkel for min høyrefot. Det var sikkert en overraskelse for Danmark, og sikkert en overraskelse for folk på laget også, men det var et trekk vi tok der og da, og det fungerte jo, sier Mjelde.

Utland ble matchvinner på overtid

I sluttminuttene ble det foretatt flere bytter på det norske laget, og blant annet fikk Isabell Herlovsen et snaut kvarter - i det som også er hennes første fotballminutter siden i høst.

Det var imidlertid spissmakker Utland som skulle score, da hun var raskest frempå på en retur på overtid. Dermed endte det med 2-1-seier for de norske jentene i åpningskampen i Algarve Cup, i lett vårbris langs den portugisiske kyst.

Slik stilte Norge:

Cecilie Fiskerstrand - Synne Skinnes Hansen, Kristine Leine, Stine Hovland, Cecilie Redisch Kvamme - Karina Sævik, Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Therese Sessy Åsland - Lisa-Marie Karlseng Utland, Emilie Nautnes

PS! I sommerens fotball-VM er Norge i gruppe med vertsnasjonen Frankrike, samt Nigeria og Sør-Korea. Mesterskapet spilles fra 7. juni til 7. juli, og Norges første kamp er mot Nigeria 8. juni. Kampene fra VM sendes på TV 2 og NRK.